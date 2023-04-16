Резников намекнул Западу, что Украине нужны бойцы и «Звезда смерти»

16 апреля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Алексей Резников пошутил, что Украине нужна «Звезда смерти» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинской армии необходимо западное оружие и «Звезда смерти»*. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на вопрос о том, что еще необходимо Киеву от западных партнеров. «Теперь осталось только одно — бойцы. Остальное сделано. Вы знаете Звездные войны? Возможно, последним является Звезда Смерти», — заявил Алексей Резников в интервью испанской газете La Razón. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в оружии, системах ПВО и военных самолетах. Запад оказывает финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации. Украина получает западное финансирование и вооружение. По мнению экспертов, финансирование Украины США выгодно Пентагону: на выделенные деньги приобретается обновленное вооружение для Америки, а старое направляется в зону спецоперации. *вымышленная боевая космическая станция из вселенной «Звездных войн», способная уничтожать планеты целиком.

Украинской армии необходимо западное оружие и «Звезда смерти»*. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на вопрос о том, что еще необходимо Киеву от западных партнеров. «Теперь осталось только одно — бойцы. Остальное сделано. Вы знаете Звездные войны? Возможно, последним является Звезда Смерти», — заявил Алексей Резников в интервью испанской газете La Razón. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в оружии, системах ПВО и военных самолетах. Запад оказывает финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации. Украина получает западное финансирование и вооружение. По мнению экспертов, финансирование Украины США выгодно Пентагону: на выделенные деньги приобретается обновленное вооружение для Америки, а старое направляется в зону спецоперации. *вымышленная боевая космическая станция из вселенной «Звездных войн», способная уничтожать планеты целиком.