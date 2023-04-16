Резников намекнул Западу, что Украине нужны бойцы и «Звезда смерти»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Резников, stock
Алексей Резников пошутил, что Украине нужна «Звезда смерти» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинской армии необходимо западное оружие и «Звезда смерти»*. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на вопрос о том, что еще необходимо Киеву от западных партнеров.

«Теперь осталось только одно — бойцы. Остальное сделано. Вы знаете Звездные войны? Возможно, последним является Звезда Смерти», — заявил Алексей Резников в интервью испанской газете La Razón. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в оружии, системах ПВО и военных самолетах.

Запад оказывает финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации. Украина получает западное финансирование и вооружение. По мнению экспертов, финансирование Украины США выгодно Пентагону: на выделенные деньги приобретается обновленное вооружение для Америки, а старое направляется в зону спецоперации.

*вымышленная боевая космическая станция из вселенной «Звездных войн», способная уничтожать планеты целиком.

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Украинской армии необходимо западное оружие и «Звезда смерти»*. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на вопрос о том, что еще необходимо Киеву от западных партнеров. «Теперь осталось только одно — бойцы. Остальное сделано. Вы знаете Звездные войны? Возможно, последним является Звезда Смерти», — заявил Алексей Резников в интервью испанской газете La Razón. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в оружии, системах ПВО и военных самолетах. Запад оказывает финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации. Украина получает западное финансирование и вооружение. По мнению экспертов, финансирование Украины США выгодно Пентагону: на выделенные деньги приобретается обновленное вооружение для Америки, а старое направляется в зону спецоперации. *вымышленная боевая космическая станция из вселенной «Звездных войн», способная уничтожать планеты целиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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