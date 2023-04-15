15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Тюменской области простились с погибшим во время СВО добровольцем

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Юрий Свистунов погиб при выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области простились с военным, погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине. Мужчина ушел добровольцем участвовать в СВО. Об этом сообщили в официальной группе администрации Каскаринского муниципального образования в соцсети «ВКонтакте».

«15 апреля 2023 года в Каскаринском муниципальном образовании простились с военнослужащим, погибшем при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Свистунов Юрий Викторович принял решение пойти добровольцем для участия в военной операции», — говорится в сообщении администрации.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее простились с тюменским бойцом ЧВК «Вагнер», который погиб в боях за Артемовск.

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В Тюменской области простились с военным, погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине. Мужчина ушел добровольцем участвовать в СВО. Об этом сообщили в официальной группе администрации Каскаринского муниципального образования в соцсети «ВКонтакте». «15 апреля 2023 года в Каскаринском муниципальном образовании простились с военнослужащим, погибшем при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Свистунов Юрий Викторович принял решение пойти добровольцем для участия в военной операции», — говорится в сообщении администрации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее простились с тюменским бойцом ЧВК «Вагнер», который погиб в боях за Артемовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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