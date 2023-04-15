В Тюменской области простились с погибшим во время СВО добровольцем

16 апреля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Юрий Свистунов погиб при выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюменской области простились с военным, погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине. Мужчина ушел добровольцем участвовать в СВО. Об этом сообщили в официальной группе администрации Каскаринского муниципального образования в соцсети «ВКонтакте». «15 апреля 2023 года в Каскаринском муниципальном образовании простились с военнослужащим, погибшем при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Свистунов Юрий Викторович принял решение пойти добровольцем для участия в военной операции», — говорится в сообщении администрации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее простились с тюменским бойцом ЧВК «Вагнер», который погиб в боях за Артемовск.

В Тюменской области простились с военным, погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине. Мужчина ушел добровольцем участвовать в СВО. Об этом сообщили в официальной группе администрации Каскаринского муниципального образования в соцсети «ВКонтакте». «15 апреля 2023 года в Каскаринском муниципальном образовании простились с военнослужащим, погибшем при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Свистунов Юрий Викторович принял решение пойти добровольцем для участия в военной операции», — говорится в сообщении администрации. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее простились с тюменским бойцом ЧВК «Вагнер», который погиб в боях за Артемовск.