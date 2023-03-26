В Артемовске погиб боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области

27 марта 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с бойцом пройдет 28 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боях за город Артемовск на Украине погиб участник ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска (Тюменская область) Вячеслав Бециву. Об этом сообщили на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте» «В ходе спецоперации в Артемовске погиб наш земляк, участник ЧВК „Вагнер“ Бециву Вячеслав Федорович. Очень горько терять своих любимых, родных и близких. Смерть сына — мучительная боль. Разделяем с родителями горечь невосполнимой утраты. Светлая и вечная память», — указано в сообщении группы «Ялуторовск: официальные новости». Там дополнили, что попрощаться с ним можно будет во вторник 28 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00 в ялуторовском морге по адресу: Ленина, 80. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса.

В боях за город Артемовск на Украине погиб участник ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска (Тюменская область) Вячеслав Бециву. Об этом сообщили на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте» «В ходе спецоперации в Артемовске погиб наш земляк, участник ЧВК „Вагнер“ Бециву Вячеслав Федорович. Очень горько терять своих любимых, родных и близких. Смерть сына — мучительная боль. Разделяем с родителями горечь невосполнимой утраты. Светлая и вечная память», — указано в сообщении группы «Ялуторовск: официальные новости». Там дополнили, что попрощаться с ним можно будет во вторник 28 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00 в ялуторовском морге по адресу: Ленина, 80. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса.