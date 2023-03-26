26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

В Артемовске погиб боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области

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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Церемония прощания с бойцом пройдет 28 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В боях за город Артемовск на Украине погиб участник ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска (Тюменская область) Вячеслав Бециву. Об этом сообщили на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте»

«В ходе спецоперации в Артемовске погиб наш земляк, участник ЧВК „Вагнер“ Бециву Вячеслав Федорович. Очень горько терять своих любимых, родных и близких. Смерть сына — мучительная боль. Разделяем с родителями горечь невосполнимой утраты. Светлая и вечная память», — указано в сообщении группы «Ялуторовск: официальные новости».

Там дополнили, что попрощаться с ним можно будет во вторник 28 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00 в ялуторовском морге по адресу: Ленина, 80.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса.

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В боях за город Артемовск на Украине погиб участник ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска (Тюменская область) Вячеслав Бециву. Об этом сообщили на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте» «В ходе спецоперации в Артемовске погиб наш земляк, участник ЧВК „Вагнер“ Бециву Вячеслав Федорович. Очень горько терять своих любимых, родных и близких. Смерть сына — мучительная боль. Разделяем с родителями горечь невосполнимой утраты. Светлая и вечная память», — указано в сообщении группы «Ялуторовск: официальные новости». Там дополнили, что попрощаться с ним можно будет во вторник 28 марта. Церемония пройдет с 12:00 до 13:00 в ялуторовском морге по адресу: Ленина, 80. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее основными целями поставлены денацификация и демилитаризация этой страны, а также защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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