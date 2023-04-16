Глава Минобороны Британии летит в США из-за утечки секретных документов Пентагона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается прилететь в США в понедельник 17 апреля, чтобы обсудить утечку секретных документов Пентагона. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.
«В Вашингтоне у Уоллеса намечены встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и представителями Конгресса. По информации издания, британский министр попытается установить, какая еще информация, затрагивающая интересы Соединенного Королевства, может быть обнародована в результате утечек», — сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. По информации издания, в Британии беспокоятся, что младшие сотрудники Пентагона также имеют доступ и к секретным документам Лондона.
Ранее стало известно, что секретные документы Пентагона попали в соцсети. Документы содержали информацию о состоянии украинской армии. Кроме того, в них были описаны планы по нападению на Минск и Подмосковье. По подозрению в распространении документов арестован 21-летний военнослужащий Джек Тейшейр. Он имел доступ к секретным документам Минобороны США.
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