Глава Минобороны Британии летит в США из-за утечки секретных документов Пентагона

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Вооруженные силы Великобритании. stock, министр обороны, Бен Уоллес
Бен Уоллес прилетит в США в понедельник, чтобы встретиться с сотрудниками Пентагона и Конгресса США Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается прилететь в США в понедельник 17 апреля, чтобы обсудить утечку секретных документов Пентагона. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.

«В Вашингтоне у Уоллеса намечены встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и представителями Конгресса. По информации издания, британский министр попытается установить, какая еще информация, затрагивающая интересы Соединенного Королевства, может быть обнародована в результате утечек», — сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. По информации издания, в Британии беспокоятся, что младшие сотрудники Пентагона также имеют доступ и к секретным документам Лондона.

Ранее стало известно, что секретные документы Пентагона попали в соцсети. Документы содержали информацию о состоянии украинской армии. Кроме того, в них были описаны планы по нападению на Минск и Подмосковье. По подозрению в распространении документов арестован 21-летний военнослужащий Джек Тейшейр. Он имел доступ к секретным документам Минобороны США.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается прилететь в США в понедельник 17 апреля, чтобы обсудить утечку секретных документов Пентагона. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times. «В Вашингтоне у Уоллеса намечены встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и представителями Конгресса. По информации издания, британский министр попытается установить, какая еще информация, затрагивающая интересы Соединенного Королевства, может быть обнародована в результате утечек», — сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. По информации издания, в Британии беспокоятся, что младшие сотрудники Пентагона также имеют доступ и к секретным документам Лондона. Ранее стало известно, что секретные документы Пентагона попали в соцсети. Документы содержали информацию о состоянии украинской армии. Кроме того, в них были описаны планы по нападению на Минск и Подмосковье. По подозрению в распространении документов арестован 21-летний военнослужащий Джек Тейшейр. Он имел доступ к секретным документам Минобороны США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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