Глава Минобороны Британии летит в США из-за утечки секретных документов Пентагона

16 апреля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Бен Уоллес прилетит в США в понедельник, чтобы встретиться с сотрудниками Пентагона и Конгресса США Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается прилететь в США в понедельник 17 апреля, чтобы обсудить утечку секретных документов Пентагона. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times. «В Вашингтоне у Уоллеса намечены встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и представителями Конгресса. По информации издания, британский министр попытается установить, какая еще информация, затрагивающая интересы Соединенного Королевства, может быть обнародована в результате утечек», — сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. По информации издания, в Британии беспокоятся, что младшие сотрудники Пентагона также имеют доступ и к секретным документам Лондона. Ранее стало известно, что секретные документы Пентагона попали в соцсети. Документы содержали информацию о состоянии украинской армии. Кроме того, в них были описаны планы по нападению на Минск и Подмосковье. По подозрению в распространении документов арестован 21-летний военнослужащий Джек Тейшейр. Он имел доступ к секретным документам Минобороны США.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается прилететь в США в понедельник 17 апреля, чтобы обсудить утечку секретных документов Пентагона. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times. «В Вашингтоне у Уоллеса намечены встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и представителями Конгресса. По информации издания, британский министр попытается установить, какая еще информация, затрагивающая интересы Соединенного Королевства, может быть обнародована в результате утечек», — сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. По информации издания, в Британии беспокоятся, что младшие сотрудники Пентагона также имеют доступ и к секретным документам Лондона. Ранее стало известно, что секретные документы Пентагона попали в соцсети. Документы содержали информацию о состоянии украинской армии. Кроме того, в них были описаны планы по нападению на Минск и Подмосковье. По подозрению в распространении документов арестован 21-летний военнослужащий Джек Тейшейр. Он имел доступ к секретным документам Минобороны США.