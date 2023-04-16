Полковник США заявил о тактической ошибке Пентагона

Полковник США Макгрегор: военное производство США опирается на задачи вековой давности

16 апреля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Военное производство США функционирует по задачам вековой давности, отметил Дуглас Макгрегор Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США производят военную технику под задачи, которые были актуальны во время Второй мировой войны. Такое производство представляет опасность в современных условиях, потому что другие страны сменили стратегию оснащения армии. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. <…> Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — заявил Дуглас Макгрегор во разговора с журналисткой Натали Брунелл. Видео разговора опубликовано на youtube-канале Макгрегора. Он отметил, что военная стратегия США продолжает создавать авианосные боевые группы и громоздкие армейские дивизии. По его словам, такие большие военные подразделения слишком громоздки для перемещения. Однако они были актуальны во время Второй мировой войны. В апреле в сеть попали секретные документы Пентагона. В них содержится информация о расстановке сил на украинском конфликте. Они были обнаружены в чате приложения для геймеров Discord. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка в Сеть документов не изменит планы страны на финансирование украинского конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США производят военную технику под задачи, которые были актуальны во время Второй мировой войны. Такое производство представляет опасность в современных условиях, потому что другие страны сменили стратегию оснащения армии. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. <…> Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — заявил Дуглас Макгрегор во разговора с журналисткой Натали Брунелл. Видео разговора опубликовано на youtube-канале Макгрегора. Он отметил, что военная стратегия США продолжает создавать авианосные боевые группы и громоздкие армейские дивизии. По его словам, такие большие военные подразделения слишком громоздки для перемещения. Однако они были актуальны во время Второй мировой войны. В апреле в сеть попали секретные документы Пентагона. В них содержится информация о расстановке сил на украинском конфликте. Они были обнаружены в чате приложения для геймеров Discord. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка в Сеть документов не изменит планы страны на финансирование украинского конфликта.