Полковник США заявил о тактической ошибке Пентагона

Полковник США Макгрегор: военное производство США опирается на задачи вековой давности
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Bradley, Брэдли, stock
Военное производство США функционирует по задачам вековой давности, отметил Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США производят военную технику под задачи, которые были актуальны во время Второй мировой войны. Такое производство представляет опасность в современных условиях, потому что другие страны сменили стратегию оснащения армии. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. <…> Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — заявил Дуглас Макгрегор во разговора с журналисткой Натали Брунелл. Видео разговора опубликовано на youtube-канале Макгрегора. Он отметил, что военная стратегия США продолжает создавать авианосные боевые группы и громоздкие армейские дивизии. По его словам, такие большие военные подразделения слишком громоздки для перемещения. Однако они были актуальны во время Второй мировой войны.

В апреле в сеть попали секретные документы Пентагона. В них содержится информация о расстановке сил на украинском конфликте. Они были обнаружены в чате приложения для геймеров Discord. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка в Сеть документов не изменит планы страны на финансирование украинского конфликта.

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Власти США производят военную технику под задачи, которые были актуальны во время Второй мировой войны. Такое производство представляет опасность в современных условиях, потому что другие страны сменили стратегию оснащения армии. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. <…> Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — заявил Дуглас Макгрегор во разговора с журналисткой Натали Брунелл. Видео разговора опубликовано на youtube-канале Макгрегора. Он отметил, что военная стратегия США продолжает создавать авианосные боевые группы и громоздкие армейские дивизии. По его словам, такие большие военные подразделения слишком громоздки для перемещения. Однако они были актуальны во время Второй мировой войны. В апреле в сеть попали секретные документы Пентагона. В них содержится информация о расстановке сил на украинском конфликте. Они были обнаружены в чате приложения для геймеров Discord. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка в Сеть документов не изменит планы страны на финансирование украинского конфликта.
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