Власти США производят военную технику под задачи, которые были актуальны во время Второй мировой войны. Такое производство представляет опасность в современных условиях, потому что другие страны сменили стратегию оснащения армии. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. <…> Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — заявил Дуглас Макгрегор во разговора с журналисткой Натали Брунелл. Видео разговора опубликовано на youtube-канале Макгрегора. Он отметил, что военная стратегия США продолжает создавать авианосные боевые группы и громоздкие армейские дивизии. По его словам, такие большие военные подразделения слишком громоздки для перемещения. Однако они были актуальны во время Второй мировой войны.
В апреле в сеть попали секретные документы Пентагона. В них содержится информация о расстановке сил на украинском конфликте. Они были обнаружены в чате приложения для геймеров Discord. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка в Сеть документов не изменит планы страны на финансирование украинского конфликта.
Власти США производят военную технику под задачи, которые были актуальны во время Второй мировой войны. Такое производство представляет опасность в современных условиях, потому что другие страны сменили стратегию оснащения армии. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. <…> Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — заявил Дуглас Макгрегор во разговора с журналисткой Натали Брунелл. Видео разговора опубликовано на youtube-канале Макгрегора. Он отметил, что военная стратегия США продолжает создавать авианосные боевые группы и громоздкие армейские дивизии. По его словам, такие большие военные подразделения слишком громоздки для перемещения. Однако они были актуальны во время Второй мировой войны. В апреле в сеть попали секретные документы Пентагона. В них содержится информация о расстановке сил на украинском конфликте. Они были обнаружены в чате приложения для геймеров Discord. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка в Сеть документов не изменит планы страны на финансирование украинского конфликта.