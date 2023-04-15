15 апреля 2023
14 апреля 2023

Тюменские бойцы отпраздновали Пасху в зоне СВО. Видео

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Пасхальная экскурсия на хлебокомбинат и птицефабрику «СИТНО». Магнитогорск, пасха, яйца, куличи, глазурь
К празднику бойцам доставили в зону спецоперации куличи и яйца Фото:

Тюменские бойцы отряда «Барс» отпраздновали Пасху на передовой. Добровольцам доставили в зону спецоперации куличи и яйца. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

«Добровольцы отряда Барс, среди которых наши земляки — тюменцы, встретили Пасху на передовой. Куличи, крашенные яйца, фрукты доставили в зону проведения СВО специально к празднику», — сообщили в инфоцентре правительства.

Ранее тюменцев с праздником Пасхи поздравил губернатор региона Александр Моор. Он пожелал жителям здоровья, семейного уюта и душевного тепла, а также отметил, что праздник символизирует преданность России духовным ценностям.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

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Тюменские бойцы отряда «Барс» отпраздновали Пасху на передовой. Добровольцам доставили в зону спецоперации куличи и яйца. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Добровольцы отряда Барс, среди которых наши земляки — тюменцы, встретили Пасху на передовой. Куличи, крашенные яйца, фрукты доставили в зону проведения СВО специально к празднику», — сообщили в инфоцентре правительства. Ранее тюменцев с праздником Пасхи поздравил губернатор региона Александр Моор. Он пожелал жителям здоровья, семейного уюта и душевного тепла, а также отметил, что праздник символизирует преданность России духовным ценностям. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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