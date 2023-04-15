Тюменские бойцы отряда «Барс» отпраздновали Пасху на передовой. Добровольцам доставили в зону спецоперации куличи и яйца. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.
«Добровольцы отряда Барс, среди которых наши земляки — тюменцы, встретили Пасху на передовой. Куличи, крашенные яйца, фрукты доставили в зону проведения СВО специально к празднику», — сообщили в инфоцентре правительства.
Ранее тюменцев с праздником Пасхи поздравил губернатор региона Александр Моор. Он пожелал жителям здоровья, семейного уюта и душевного тепла, а также отметил, что праздник символизирует преданность России духовным ценностям.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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