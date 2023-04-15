15 апреля 2023

Полицейские задержали свердловчанина, пытавшегося изнасиловать падчерицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
В СКР и полиции от комментариев пока воздержались в интересах следствия Фото:

В Асбесте (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать падчерицу-инвалида. Информация об этом появилась в соцсети.

«Полиция задержала мужчину, который якобы хотел изнасиловать падчерицу. Девушке 18 лет, она инвалид. Отчим избивал ее ножкой от стула», — передает слова очевидцев сообщество «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СК по Свердловской области и в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В СКР и полиции от комментариев пока воздержались в интересах следствия.

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В Асбесте (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать падчерицу-инвалида. Информация об этом появилась в соцсети. «Полиция задержала мужчину, который якобы хотел изнасиловать падчерицу. Девушке 18 лет, она инвалид. Отчим избивал ее ножкой от стула», — передает слова очевидцев сообщество «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СК по Свердловской области и в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В СКР и полиции от комментариев пока воздержались в интересах следствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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