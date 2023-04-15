В СКР и полиции от комментариев пока воздержались в интересах следствия
В Асбесте (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать падчерицу-инвалида. Информация об этом появилась в соцсети.
«Полиция задержала мужчину, который якобы хотел изнасиловать падчерицу. Девушке 18 лет, она инвалид. Отчим избивал ее ножкой от стула», — передает слова очевидцев сообщество «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СК по Свердловской области и в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В СКР и полиции от комментариев пока воздержались в интересах следствия.
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