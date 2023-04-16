Пермяк судился с бизнесменом из-за патента на рукоятку зубной щетки

Пермяк-изобретатель подал в суд на местного предпринимателя, который продавал незаконно его изобретение. Истец запатентовал разработку рукоятки зубной щетки и потребовал запретить продажу своей продукции, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми.
«Истец является автором промышленного образца „Рукоятка зубной щетки“. ИП Махно И.А. в своей коммерческой деятельности неправомерно использует промышленный образец, авторство которого удостоверено патентом. Белов А.Ю. обратился в суд с иском к ответчику с требованиями о признании не соответствующим закону использование ИП Махно И.А. в своей коммерческой деятельности изобретения, обязании прекратить использование в своей коммерческой деятельности промышленного образца Белова», — говорится в решении.
Также изобретатель потребовал взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на изобретение 293 тысячи рублей. Однако суд посчитал эту сумму завышенной, так как ответчик продал малое количество продукции. Пермяку постановили выплатить 50 тысяч рублей компенсации и запретить ответчику продажу запатентованной продукции.
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