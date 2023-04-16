16 апреля 2023
15 апреля 2023
14 апреля 2023

Пермяк судился с бизнесменом из-за патента на рукоятку зубной щетки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, судья, суд
Суд постановил выплатить изобретателю 50 тысяч рублей Фото:

Пермяк-изобретатель подал в суд на местного предпринимателя, который продавал незаконно его изобретение. Истец запатентовал разработку рукоятки зубной щетки и потребовал запретить продажу своей продукции, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Истец является автором промышленного образца „Рукоятка зубной щетки“. ИП Махно И.А. в своей коммерческой деятельности неправомерно использует промышленный образец, авторство которого удостоверено патентом. Белов А.Ю. обратился в суд с иском к ответчику с требованиями о признании не соответствующим закону использование ИП Махно И.А. в своей коммерческой деятельности изобретения, обязании прекратить использование в своей коммерческой деятельности промышленного образца Белова», — говорится в решении.

Также изобретатель потребовал взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на изобретение 293 тысячи рублей. Однако суд посчитал эту сумму завышенной, так как ответчик продал малое количество продукции. Пермяку постановили выплатить 50 тысяч рублей компенсации и запретить ответчику продажу запатентованной продукции.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермяк-изобретатель подал в суд на местного предпринимателя, который продавал незаконно его изобретение. Истец запатентовал разработку рукоятки зубной щетки и потребовал запретить продажу своей продукции, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «Истец является автором промышленного образца „Рукоятка зубной щетки“. ИП Махно И.А. в своей коммерческой деятельности неправомерно использует промышленный образец, авторство которого удостоверено патентом. Белов А.Ю. обратился в суд с иском к ответчику с требованиями о признании не соответствующим закону использование ИП Махно И.А. в своей коммерческой деятельности изобретения, обязании прекратить использование в своей коммерческой деятельности промышленного образца Белова», — говорится в решении. Также изобретатель потребовал взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на изобретение 293 тысячи рублей. Однако суд посчитал эту сумму завышенной, так как ответчик продал малое количество продукции. Пермяку постановили выплатить 50 тысяч рублей компенсации и запретить ответчику продажу запатентованной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...