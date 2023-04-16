Пермяки пожаловались на нехватку вакцин

Жители Перми пожаловались на нехватку вакцин от коронавируса. Об этом горожане написали в комментариях на странице губернатора края в соцсети «ВКонтакте».
«В городе пропала вакцина от ковида. На работу без нее не пускают, а в поликлинике не дают бумагу, что вакцина закончилась. Помогите решить вопрос», — написал житель Перми в комментарии.
Горожане в комментариях также отметили, что сталкивались с нехваткой вакцины от коронавируса. Пандемия закончилась, но вакцинацию никто не отменял, — написал один из жителей столицы края.
Представители минздрава Пермского края рассказали в комментарии на странице главы региона «ВКонтакте», что количество вакцин определяет федеральный центр. О всех поступающих партиях вакцины в край оперативно сообщается на интернет-площадках минздрава. Уточнять информацию также можно в поликлиниках, — пояснило ведомство.
Ранее URA.RU писало, что в период пандемии коронавируса жители Перми жаловались на нехватку в поликлиниках вакцины «Спутника V». Проблема была обусловлена высокими темпами вакцинации.
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