16 апреля 2023
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14 апреля 2023

Пермяки пожаловались на нехватку вакцин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки пожаловались на дефицит вакцин от коронавируса Фото:

Жители Перми пожаловались на нехватку вакцин от коронавируса. Об этом горожане написали в комментариях на странице губернатора края в соцсети «ВКонтакте».

«В городе пропала вакцина от ковида. На работу без нее не пускают, а в поликлинике не дают бумагу, что вакцина закончилась. Помогите решить вопрос», — написал житель Перми в комментарии.

Горожане в комментариях также отметили, что сталкивались с нехваткой вакцины от коронавируса. Пандемия закончилась, но вакцинацию никто не отменял, — написал один из жителей столицы края.

Представители минздрава Пермского края рассказали в комментарии на странице главы региона «ВКонтакте», что количество вакцин определяет федеральный центр. О всех поступающих партиях вакцины в край оперативно сообщается на интернет-площадках минздрава. Уточнять информацию также можно в поликлиниках, — пояснило ведомство.

Ранее URA.RU писало, что в период пандемии коронавируса жители Перми жаловались на нехватку в поликлиниках вакцины «Спутника V». Проблема была обусловлена высокими темпами вакцинации.

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Жители Перми пожаловались на нехватку вакцин от коронавируса. Об этом горожане написали в комментариях на странице губернатора края в соцсети «ВКонтакте». «В городе пропала вакцина от ковида. На работу без нее не пускают, а в поликлинике не дают бумагу, что вакцина закончилась. Помогите решить вопрос», — написал житель Перми в комментарии. Горожане в комментариях также отметили, что сталкивались с нехваткой вакцины от коронавируса. Пандемия закончилась, но вакцинацию никто не отменял, — написал один из жителей столицы края. Представители минздрава Пермского края рассказали в комментарии на странице главы региона «ВКонтакте», что количество вакцин определяет федеральный центр. О всех поступающих партиях вакцины в край оперативно сообщается на интернет-площадках минздрава. Уточнять информацию также можно в поликлиниках, — пояснило ведомство. Ранее URA.RU писало, что в период пандемии коронавируса жители Перми жаловались на нехватку в поликлиниках вакцины «Спутника V». Проблема была обусловлена высокими темпами вакцинации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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