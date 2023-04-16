16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Челябинской области стало меньше работающих жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работу в регионе имеют порядка 1,7 млн человек Фото:

Число работающих челябинцев в 2022 году сократилось на 32 тысячи человек. Всего в регионе на конец прошлого года работу имели 1,73 миллиона человек.

«В 2022 году число работающих в Челябинской области сократилось на 1,8% к уровню 2021 года. Это 32,1 тысяча человек», — говорится в исследовании РИА Новости.

Уточняется, что доля безработных по итогам 2022 года составила 3,1%. По России этот показатель составил 3,7%. Регион занял 78 место по динамике рынка труда среди субъектов РФ. Всего в области работает 1,73 миллиона человек.

В конце 2022 года Контрольно-счетная палата (КСП) региона сообщала о тройном снижении количества зарегистрированных безработных. Тогда в Челябинской области насчитывалось 14 тысяч безработных.

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Число работающих челябинцев в 2022 году сократилось на 32 тысячи человек. Всего в регионе на конец прошлого года работу имели 1,73 миллиона человек. «В 2022 году число работающих в Челябинской области сократилось на 1,8% к уровню 2021 года. Это 32,1 тысяча человек», — говорится в исследовании РИА Новости. Уточняется, что доля безработных по итогам 2022 года составила 3,1%. По России этот показатель составил 3,7%. Регион занял 78 место по динамике рынка труда среди субъектов РФ. Всего в области работает 1,73 миллиона человек. В конце 2022 года Контрольно-счетная палата (КСП) региона сообщала о тройном снижении количества зарегистрированных безработных. Тогда в Челябинской области насчитывалось 14 тысяч безработных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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