В Челябинской области стало меньше работающих жителей

Число работающих челябинцев в 2022 году сократилось на 32 тысячи человек. Всего в регионе на конец прошлого года работу имели 1,73 миллиона человек.
«В 2022 году число работающих в Челябинской области сократилось на 1,8% к уровню 2021 года. Это 32,1 тысяча человек», — говорится в исследовании РИА Новости.
Уточняется, что доля безработных по итогам 2022 года составила 3,1%. По России этот показатель составил 3,7%. Регион занял 78 место по динамике рынка труда среди субъектов РФ. Всего в области работает 1,73 миллиона человек.
В конце 2022 года Контрольно-счетная палата (КСП) региона сообщала о тройном снижении количества зарегистрированных безработных. Тогда в Челябинской области насчитывалось 14 тысяч безработных.
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