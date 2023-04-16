Посол РФ в Дании дал неутешительный прогноз в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Посол РФ в Дании Барбин: датские власти не желают взаимодействовать с РФ по делу о «Северных потоках»

17 апреля 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Дания не проявляет интерес в организации независимого расследования по делу о «Северных потоках» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с Россией по уголовному делу о подрыве российского газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин. «Дания утверждает, что ведет расследование взрывов газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“. Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах. Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования», — сообщил Барбин в беседе с «Известиями». По его словам, в настоящее время говорить о ремонте газопроводов преждевременно. Такая возможность, скорее всего, возникнет только в случае заинтересованности европейских стран в поставках газа из России. Он указал, что сейчас отношения между РФ и Данией «разрушены», поэтому взаимная торговля между странами стремительно сокращается. Политик отметил, что в Дании инфляция в 2022 году стала рекордной за несколько последних десятилетий и составила порядка 10%. По его данным, реальные доходы населения снижаются, а промышленность Дании столкнулась с серьезными проблемами. Теракт на «Северных потоках» произошел в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймуш Херш обвинил США и службу ЦРУ в подрыве газопроводов. Надзорные органы европейских стран не хотели начинать расследование по делу о теракте. Так, прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что установить виновных в диверсии будет сложно, передает RT. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. Однако в Киеве опровергли информацию о причастности Украины к теракту, пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с Россией по уголовному делу о подрыве российского газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин. «Дания утверждает, что ведет расследование взрывов газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“. Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах. Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования», — сообщил Барбин в беседе с «Известиями». По его словам, в настоящее время говорить о ремонте газопроводов преждевременно. Такая возможность, скорее всего, возникнет только в случае заинтересованности европейских стран в поставках газа из России. Он указал, что сейчас отношения между РФ и Данией «разрушены», поэтому взаимная торговля между странами стремительно сокращается. Политик отметил, что в Дании инфляция в 2022 году стала рекордной за несколько последних десятилетий и составила порядка 10%. По его данным, реальные доходы населения снижаются, а промышленность Дании столкнулась с серьезными проблемами. Теракт на «Северных потоках» произошел в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймуш Херш обвинил США и службу ЦРУ в подрыве газопроводов. Надзорные органы европейских стран не хотели начинать расследование по делу о теракте. Так, прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что установить виновных в диверсии будет сложно, передает RT. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. Однако в Киеве опровергли информацию о причастности Украины к теракту, пишет «Царьград».