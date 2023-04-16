16 апреля 2023

Медведчук: власти Украины сфабриковали 17 тысяч уголовных дел против неугодных

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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Сфабрикованными уголовными делами и большими сроками власти Киева хотят задушить любое инакомыслие в стране Фото:

За 2022 год власти Украины сфабриковали около 17 тысяч уголовных дел против представителей оппозиции и неугодных киевскому режиму. Об этом заявляет бывший украинский политик Виктор Медведчук.

«Придя к власти режим Зеленского, копируя Гитлера, начал преследование неугодных средств массовой информации. 2 февраля 2021 года Зеленский <…> ввел санкции против оппозиционных политиков, выступающих за добрососедские отношения с Россией. Только за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время, правоохранительными органами было сфабриковано около 17 000 уголовных дел против собственных граждан по обвинению в совершении преступлений против основ государственной безопасности», — передает слова Виктора Медведчука издание aif.ru.

Президент Украины оказывал давление на органы местного самоуправления, церковь, судебную систему. По мнению бывшего украинского политика, режим Зеленского хочет задушить любое инакомыслие в Украине.

Ранее URA.RU передавало, что, по мнению бывшего украинского политика Виктора Медведчука, от ядерной войны мир может спасти трибунал над президентом Украины. Он сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что его режим превратил Украину в «неонацистское государство», в котором уничтожены права и свободы граждан.

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За 2022 год власти Украины сфабриковали около 17 тысяч уголовных дел против представителей оппозиции и неугодных киевскому режиму. Об этом заявляет бывший украинский политик Виктор Медведчук. «Придя к власти режим Зеленского, копируя Гитлера, начал преследование неугодных средств массовой информации. 2 февраля 2021 года Зеленский <…> ввел санкции против оппозиционных политиков, выступающих за добрососедские отношения с Россией. Только за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время, правоохранительными органами было сфабриковано около 17 000 уголовных дел против собственных граждан по обвинению в совершении преступлений против основ государственной безопасности», — передает слова Виктора Медведчука издание aif.ru. Президент Украины оказывал давление на органы местного самоуправления, церковь, судебную систему. По мнению бывшего украинского политика, режим Зеленского хочет задушить любое инакомыслие в Украине. Ранее URA.RU передавало, что, по мнению бывшего украинского политика Виктора Медведчука, от ядерной войны мир может спасти трибунал над президентом Украины. Он сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что его режим превратил Украину в «неонацистское государство», в котором уничтожены права и свободы граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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