WSJ: экс-офицер ВМС США вела канал Donbass Devushka, причастный к утечке данных Пентагона

17 апреля 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

Сара Билс, которая раньше служила в ВМС США, была одним из администраторов канала Donbass Devushka Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая офицер военно-морских сил США Сара Билс являлась одним из администраторов «пророссийского» аккаунта Donbass Devushka («Донбасс Девушка» — прим URA.RU) в социальных сетях, который распространил некоторые утекшие в сеть интернет секретные документы Пентагона. Об этом пишет американский журнал The Wall Street Journal. «В интервью в субботу в своем доме в Оук-Харборе, штат Вашингтон, госпожа Билс сказала, что она является администратором персоны „Донбасс Девушка“, и признала, что собирала средства и вела подкасты под этим именем. Однако она добавила, что является одной из 15 человек „по всему миру“, участвующих в управлении сетью „Донбасс Девушка“» — передает газета. Там отмечается, что несмотря на признания Билс о том, что не она одна вела указанный аккаунт, женщина отказалась раскрыть имена остальных людей, которые распространяют информацию с помощью этого канала с разных точек мира. При этом, как пишет издание со слов Билс, она не размещала секретные документы в аккаунте. Доказательств того, что Билс во время службы использовала свой доступ к этим данным с целью кражи, не установлено, отмечается в материале. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. Информация о том, что Тейшейр имел доступ к секретным материалам Пентагона, подтвердилась, пишет RT. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что сотрудникам американской администрации пока не удалось удалить данную информацию из соцсетей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая офицер военно-морских сил США Сара Билс являлась одним из администраторов «пророссийского» аккаунта Donbass Devushka («Донбасс Девушка» — прим URA.RU) в социальных сетях, который распространил некоторые утекшие в сеть интернет секретные документы Пентагона. Об этом пишет американский журнал The Wall Street Journal. «В интервью в субботу в своем доме в Оук-Харборе, штат Вашингтон, госпожа Билс сказала, что она является администратором персоны „Донбасс Девушка“, и признала, что собирала средства и вела подкасты под этим именем. Однако она добавила, что является одной из 15 человек „по всему миру“, участвующих в управлении сетью „Донбасс Девушка“» — передает газета. Там отмечается, что несмотря на признания Билс о том, что не она одна вела указанный аккаунт, женщина отказалась раскрыть имена остальных людей, которые распространяют информацию с помощью этого канала с разных точек мира. При этом, как пишет издание со слов Билс, она не размещала секретные документы в аккаунте. Доказательств того, что Билс во время службы использовала свой доступ к этим данным с целью кражи, не установлено, отмечается в материале. Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. Информация о том, что Тейшейр имел доступ к секретным материалам Пентагона, подтвердилась, пишет RT. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что сотрудникам американской администрации пока не удалось удалить данную информацию из соцсетей.