Волонтеры из Дегтярска отправили две машины на фронт спецоперации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Дегтярска (Свердловская область) отправили два автомобиля бойцам на фронт специальной военной операции. Об этом рассказал мэр Дегтярска Вадим Пильников на своей странице в соцсети.

«Сегодня 16 апреля загружена очередная партия гуманитарного груза. Волонтерскому движению „ZOV. Своих не бросаем“ в Ревде переданы два автомобиля для дальнейшей отправки. Собранная гуманитарная помощь завтра будет отправлена в зону проведения специальной военной операции», — написал Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Фото: Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте»