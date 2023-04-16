Волонтеры из Дегтярска (Свердловская область) отправили два автомобиля бойцам на фронт специальной военной операции. Об этом рассказал мэр Дегтярска Вадим Пильников на своей странице в соцсети.
«Сегодня 16 апреля загружена очередная партия гуманитарного груза. Волонтерскому движению „ZOV. Своих не бросаем“ в Ревде переданы два автомобиля для дальнейшей отправки. Собранная гуманитарная помощь завтра будет отправлена в зону проведения специальной военной операции», — написал Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Фото: Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
Волонтеры из Дегтярска (Свердловская область) отправили два автомобиля бойцам на фронт специальной военной операции. Об этом рассказал мэр Дегтярска Вадим Пильников на своей странице в соцсети. «Сегодня 16 апреля загружена очередная партия гуманитарного груза. Волонтерскому движению „ZOV. Своих не бросаем“ в Ревде переданы два автомобиля для дальнейшей отправки. Собранная гуманитарная помощь завтра будет отправлена в зону проведения специальной военной операции», — написал Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.