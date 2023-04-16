В ЛДПР предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом

17 апреля 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

Изменения предполагается внести в статью 329 Уголовного кодекса РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России разработали законопроект, который будет наказывать тех, кто решиться надругаться над паспортом РФ. Данный законопроект разработали в ЛДПР. Нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. «Надругательство над Государственным гербом России, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина РФ наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», — написано в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее государственная Дума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, среди школьников. Штраф будет увеличен до суммы от двух до пяти тысяч рублей.

В России разработали законопроект, который будет наказывать тех, кто решиться надругаться над паспортом РФ. Данный законопроект разработали в ЛДПР. Нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. «Надругательство над Государственным гербом России, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина РФ наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», — написано в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее государственная Дума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, среди школьников. Штраф будет увеличен до суммы от двух до пяти тысяч рублей.