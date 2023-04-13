Госдума ужесточила наказание за распространение вейпов среди школьников

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
Размер штрафа за распространение вейпов среди школьников увеличится до пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Госдумы Фото:

Государственная Дума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы России.

«Государственная Дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что размер штрафа будет увеличен до суммы от двух до пяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Госдуме приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Инициаторами законопроекта выступили 400 депутатов. Ограничения распространятся на свободную выкладку и рекламу любых никотиносодержащих продуктов, пишет MK.RU.

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Государственная Дума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы России. «Государственная Дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что размер штрафа будет увеличен до суммы от двух до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что в Госдуме приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Инициаторами законопроекта выступили 400 депутатов. Ограничения распространятся на свободную выкладку и рекламу любых никотиносодержащих продуктов, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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