Госдума ужесточила наказание за распространение вейпов среди школьников 13 апреля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 + Размер штрафа за распространение вейпов среди школьников увеличится до пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы России. «Государственная Дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что размер штрафа будет увеличен до суммы от двух до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что в Госдуме приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Инициаторами законопроекта выступили 400 депутатов. Ограничения распространятся на свободную выкладку и рекламу любых никотиносодержащих продуктов, пишет MK.RU . Государственная Дума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы России. «Государственная Дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что размер штрафа будет увеличен до суммы от двух до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что в Госдуме приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Инициаторами законопроекта выступили 400 депутатов. Ограничения распространятся на свободную выкладку и рекламу любых никотиносодержащих продуктов, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям