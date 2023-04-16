Fox News: информация в документах Пентагона расходится со словами Байдена

17 апреля 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Байден скрывает реальную роль США в конфликте на Украине Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Американский президент Джо Байден скрывает реальную роль США в конфликте на Украине, и ситуация в этом направлении развивается не по планам Вашингтона. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Роберт Магиннис после обнародования секретных документов Пентагона. «Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?» — заявил Магиннис, передает Fox News . При этом бывший военный утверждает, что американских жителей все больше интересует вопрос, насколько Вашингтон реально вовлечен в украинский конфликт. Он сообщает, что Байден не смог объяснить, какие реальные национальные интересы США преследует на Украине. Ранее сообщалось, что правительство США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России. Такое мнение высказал американский обозреватель Такер Карлсон, упомянув, что она не была официально объявлена конгрессом США. Он отметил, что, несмотря на прямое участие Вашингтона, Украина фактически проигрывает в этом конфликте.

Американский президент Джо Байден скрывает реальную роль США в конфликте на Украине, и ситуация в этом направлении развивается не по планам Вашингтона. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Роберт Магиннис после обнародования секретных документов Пентагона. «Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?» — заявил Магиннис, передает Fox News. При этом бывший военный утверждает, что американских жителей все больше интересует вопрос, насколько Вашингтон реально вовлечен в украинский конфликт. Он сообщает, что Байден не смог объяснить, какие реальные национальные интересы США преследует на Украине. Ранее сообщалось, что правительство США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России. Такое мнение высказал американский обозреватель Такер Карлсон, упомянув, что она не была официально объявлена конгрессом США. Он отметил, что, несмотря на прямое участие Вашингтона, Украина фактически проигрывает в этом конфликте.