В ХМАО к середине недели вернется весна

17 апреля 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

В среду 19 апреля ожидается потепление до +9 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в среду 19 апреля температура воздуха днем прогреется до +4, +9 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «19 апреля в ХМАО ожидается температура воздуха: ночью -14,-19, днем +4,+9. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. В понедельник 17 апреля и во вторник 18 апреля днем температура воздуха будет подниматься местами до 0, -5, ночью -10, -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ранее заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели.

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду 19 апреля температура воздуха днем прогреется до +4, +9 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «19 апреля в ХМАО ожидается температура воздуха: ночью -14,-19, днем +4,+9. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. В понедельник 17 апреля и во вторник 18 апреля днем температура воздуха будет подниматься местами до 0, -5, ночью -10, -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ранее заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели.