16 апреля 2023
15 апреля 2023

В ХМАО к середине недели вернется весна

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лужи, слякоть, мокрый асфальт, весна, дождь, дождь в городе
В среду 19 апреля ожидается потепление до +9 градусов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду 19 апреля температура воздуха днем прогреется до +4, +9 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«19 апреля в ХМАО ожидается температура воздуха: ночью -14,-19, днем +4,+9. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.

В понедельник 17 апреля и во вторник 18 апреля днем температура воздуха будет подниматься местами до 0, -5, ночью -10, -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

Ранее заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду 19 апреля температура воздуха днем прогреется до +4, +9 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «19 апреля в ХМАО ожидается температура воздуха: ночью -14,-19, днем +4,+9. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. В понедельник 17 апреля и во вторник 18 апреля днем температура воздуха будет подниматься местами до 0, -5, ночью -10, -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ранее заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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