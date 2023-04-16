В ХМАО к середине недели вернется весна

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду 19 апреля температура воздуха днем прогреется до +4, +9 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«19 апреля в ХМАО ожидается температура воздуха: ночью -14,-19, днем +4,+9. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.
В понедельник 17 апреля и во вторник 18 апреля днем температура воздуха будет подниматься местами до 0, -5, ночью -10, -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду.
Ранее заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели.
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