14 апреля 2023

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России наступила весенняя погода

Вильфанд: в европейской части России пришла весенняя погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Екатеринбург, солнце, цветение, весна, цветущие деревья
В Москве погода опережает свое климатическое развитие на несколько недель Фото:

В европейской части России пришла весенняя погода. Также до недавнего времени весенний температурный фон наблюдался на Урале и в Поволжье. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«Вполне комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Вчера в Москве температура была +18. Такой температурный фон характерен для 9 мая. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели. Вспомните, что в Поволжье и на Урале была очень теплая погода. В Екатеринбурге температурный фон был около 20 градусов», — сказал Роман Вильфанд.

Ранее на Средний Урал обрушились снежные осадки. В Свердловской области высота снежного покрова достигала 11 см. В Екатеринбурге высота осадков составила четыре сантиметра.

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В европейской части России пришла весенняя погода. Также до недавнего времени весенний температурный фон наблюдался на Урале и в Поволжье. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Вполне комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Вчера в Москве температура была +18. Такой температурный фон характерен для 9 мая. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели. Вспомните, что в Поволжье и на Урале была очень теплая погода. В Екатеринбурге температурный фон был около 20 градусов», — сказал Роман Вильфанд. Ранее на Средний Урал обрушились снежные осадки. В Свердловской области высота снежного покрова достигала 11 см. В Екатеринбурге высота осадков составила четыре сантиметра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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