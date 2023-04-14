В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России наступила весенняя погода

Вильфанд: в европейской части России пришла весенняя погода

15 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Москве погода опережает свое климатическое развитие на несколько недель Фото: Размик Закарян © URA.RU В европейской части России пришла весенняя погода. Также до недавнего времени весенний температурный фон наблюдался на Урале и в Поволжье. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Вполне комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Вчера в Москве температура была +18. Такой температурный фон характерен для 9 мая. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели. Вспомните, что в Поволжье и на Урале была очень теплая погода. В Екатеринбурге температурный фон был около 20 градусов», — сказал Роман Вильфанд. Ранее на Средний Урал обрушились снежные осадки. В Свердловской области высота снежного покрова достигала 11 см. В Екатеринбурге высота осадков составила четыре сантиметра.

В европейской части России пришла весенняя погода. Также до недавнего времени весенний температурный фон наблюдался на Урале и в Поволжье. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Вполне комфортная весенняя погода наступила в европейской территории России. Вчера в Москве температура была +18. Такой температурный фон характерен для 9 мая. Температура опережала свое климатические развитие почти на месяц. Более чем на три недели. Вспомните, что в Поволжье и на Урале была очень теплая погода. В Екатеринбурге температурный фон был около 20 градусов», — сказал Роман Вильфанд. Ранее на Средний Урал обрушились снежные осадки. В Свердловской области высота снежного покрова достигала 11 см. В Екатеринбурге высота осадков составила четыре сантиметра.