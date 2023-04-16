Екатеринбуржцы массово скупают местную продукцию

17 апреля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Самым востребованным продуктом местного производства стал сыр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей на 60% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет». «За 2022 год наиболее востребованной категорией для покупки местной продукции оказался сыр — на него вырос спрос на 185%. На втором месте расположились сладости — 92%, замыкают тройку лидеров соки и воды местного производства — 52%. В среднем, спрос увеличился на 60% за прошедший год», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Компания «СИТНО» построит в Кизильском районе один из крупнейших в Уральском федеральном округе заводов по производству птицы. Строительство репродуктора позволит значительно снизить зависимость от импорта.

Среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей на 60% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет». «За 2022 год наиболее востребованной категорией для покупки местной продукции оказался сыр — на него вырос спрос на 185%. На втором месте расположились сладости — 92%, замыкают тройку лидеров соки и воды местного производства — 52%. В среднем, спрос увеличился на 60% за прошедший год», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Компания «СИТНО» построит в Кизильском районе один из крупнейших в Уральском федеральном округе заводов по производству птицы. Строительство репродуктора позволит значительно снизить зависимость от импорта.