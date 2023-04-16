16 апреля 2023

Екатеринбуржцы массово скупают местную продукцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, продукты, молочная продукция, супермаркет магнит, тележка с продуктами, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Самым востребованным продуктом местного производства стал сыр Фото:
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Среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей на 60% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет».

«За 2022 год наиболее востребованной категорией для покупки местной продукции оказался сыр — на него вырос спрос на 185%. На втором месте расположились сладости — 92%, замыкают тройку лидеров соки и воды местного производства — 52%. В среднем, спрос увеличился на 60% за прошедший год», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Компания «СИТНО» построит в Кизильском районе один из крупнейших в Уральском федеральном округе заводов по производству птицы. Строительство репродуктора позволит значительно снизить зависимость от импорта.

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Среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей на 60% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет». «За 2022 год наиболее востребованной категорией для покупки местной продукции оказался сыр — на него вырос спрос на 185%. На втором месте расположились сладости — 92%, замыкают тройку лидеров соки и воды местного производства — 52%. В среднем, спрос увеличился на 60% за прошедший год», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Компания «СИТНО» построит в Кизильском районе один из крупнейших в Уральском федеральном округе заводов по производству птицы. Строительство репродуктора позволит значительно снизить зависимость от импорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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