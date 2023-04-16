Челябинцы активнее стали строить загородные дома

17 апреля 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали строить больше загородных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске за март—апрель 2023 года спрос на услуги строителей частных домов вырос на 82% к такому же периоду 2022 года. Как URA.RU сообщила руководитель категории «Ремонт и строительство» платформы «Авито» Светлана Филимонова, свою роль играет фактор отложенного спроса. «С большой уверенностью можно прогнозировать, что в сезоне 2023 года динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели 2022 года. Большую роль в этом также сыграет и фактор отложенного спроса, после некоторого замедления темпов роста строительного рынка в прошлом году», — отметила Филимонова. Эксперт уточнила, что также растет предложение: его объем возрос на 30% год к году. Наиболее популярным заказом является строительство домов «под ключ». В Челябинске спрос в категории вырос на 58%. Востребованными в настоящий момент также являются кладочные, кровельные, фундаментные, изыскательские работы. На 92% стал выше спрос на услуги специалистов по отделке домов. С началом строительного сезона также стали чаще обращаться к проектировщикам. Спрос в Челябинске за последний месяц 2023 года увеличился на 174% к такому же периоду 2022 года. При этом предложений стало больше на 120%.

В Челябинске за март—апрель 2023 года спрос на услуги строителей частных домов вырос на 82% к такому же периоду 2022 года. Как URA.RU сообщила руководитель категории «Ремонт и строительство» платформы «Авито» Светлана Филимонова, свою роль играет фактор отложенного спроса. «С большой уверенностью можно прогнозировать, что в сезоне 2023 года динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели 2022 года. Большую роль в этом также сыграет и фактор отложенного спроса, после некоторого замедления темпов роста строительного рынка в прошлом году», — отметила Филимонова. Эксперт уточнила, что также растет предложение: его объем возрос на 30% год к году. Наиболее популярным заказом является строительство домов «под ключ». В Челябинске спрос в категории вырос на 58%. Востребованными в настоящий момент также являются кладочные, кровельные, фундаментные, изыскательские работы. На 92% стал выше спрос на услуги специалистов по отделке домов. С началом строительного сезона также стали чаще обращаться к проектировщикам. Спрос в Челябинске за последний месяц 2023 года увеличился на 174% к такому же периоду 2022 года. При этом предложений стало больше на 120%.