16 апреля 2023
15 апреля 2023

Челябинцы активнее стали строить загородные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали строить больше загородных домов Фото:

В Челябинске за март—апрель 2023 года спрос на услуги строителей частных домов вырос на 82% к такому же периоду 2022 года. Как URA.RU сообщила руководитель категории «Ремонт и строительство» платформы «Авито» Светлана Филимонова, свою роль играет фактор отложенного спроса.

«С большой уверенностью можно прогнозировать, что в сезоне 2023 года динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели 2022 года. Большую роль в этом также сыграет и фактор отложенного спроса, после некоторого замедления темпов роста строительного рынка в прошлом году», — отметила Филимонова.

Эксперт уточнила, что также растет предложение: его объем возрос на 30% год к году. Наиболее популярным заказом является строительство домов «под ключ». В Челябинске спрос в категории вырос на 58%. Востребованными в настоящий момент также являются кладочные, кровельные, фундаментные, изыскательские работы. На 92% стал выше спрос на услуги специалистов по отделке домов.

С началом строительного сезона также стали чаще обращаться к проектировщикам. Спрос в Челябинске за последний месяц 2023 года увеличился на 174% к такому же периоду 2022 года. При этом предложений стало больше на 120%.

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В Челябинске за март—апрель 2023 года спрос на услуги строителей частных домов вырос на 82% к такому же периоду 2022 года. Как URA.RU сообщила руководитель категории «Ремонт и строительство» платформы «Авито» Светлана Филимонова, свою роль играет фактор отложенного спроса. «С большой уверенностью можно прогнозировать, что в сезоне 2023 года динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели 2022 года. Большую роль в этом также сыграет и фактор отложенного спроса, после некоторого замедления темпов роста строительного рынка в прошлом году», — отметила Филимонова. Эксперт уточнила, что также растет предложение: его объем возрос на 30% год к году. Наиболее популярным заказом является строительство домов «под ключ». В Челябинске спрос в категории вырос на 58%. Востребованными в настоящий момент также являются кладочные, кровельные, фундаментные, изыскательские работы. На 92% стал выше спрос на услуги специалистов по отделке домов. С началом строительного сезона также стали чаще обращаться к проектировщикам. Спрос в Челябинске за последний месяц 2023 года увеличился на 174% к такому же периоду 2022 года. При этом предложений стало больше на 120%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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