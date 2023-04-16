16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Челябинской области школьница погибла под колесами электрички

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная уборка электропоездов. Пермь, электричка, ласточка
Школьница погибла под колесам «Ласточки» в селе Джабык Фото:

В поселке Джабык Карталинского района (Челябинская область) 17 апреля школьница погибла под колесами электрички. Девочка шла в школу, когда ее насмерть сбила «Ласточка».

«Сегодня утром, 17 апреля, дети шли в школу. В это же время через поселок проходила „Ласточка“. Под колеса электрички попала школьница. Она скончалась на месте», — цитирует депутата Игоря Рахмангулова telредакция издания «Карталинская новь».

По данным сетевого издания, на место трагедии выехал прокурор. URA.RU связалось с пресс-службой Южно-Уральской железной дороги. Там обещали дать комментарий позже.

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В поселке Джабык Карталинского района (Челябинская область) 17 апреля школьница погибла под колесами электрички. Девочка шла в школу, когда ее насмерть сбила «Ласточка». «Сегодня утром, 17 апреля, дети шли в школу. В это же время через поселок проходила „Ласточка“. Под колеса электрички попала школьница. Она скончалась на месте», — цитирует депутата Игоря Рахмангулова telредакция издания «Карталинская новь». По данным сетевого издания, на место трагедии выехал прокурор. URA.RU связалось с пресс-службой Южно-Уральской железной дороги. Там обещали дать комментарий позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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