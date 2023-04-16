16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Кургане за две недели строительство спорткомплекса подорожало на 14 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа Кетово. Курган, спортзал, школа кетово
Стоимость строительства ФОКа в Кургане выросло на 14,4 млн рублей Фото:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный выросло до 157,7 миллионов рублей. Соответствующие данные содержатся на сайте госзакупок. За две недели объект подорожал на 14,3 миллиона рублей.

«Информация о процедуре заключения контракта на строительство ФОКа в Кургане. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Цена на 14 апреля 2023 года: 157 722 061 рубля», — указано в документах.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод построит новый спорткомплекс в Восточном районе более чем за 143 млн рублей. Также сообщалось, что подорожало строительство ФОКа в Заозерном районе. Стоимость контракта выросла почти на 20 млн рублей. Сейчас стройка ФОКа оценивается в 196,4 млн рублей. Подрядчиком выступает также предприятие «Курганстальмост».

Стоимость ФОКа в Восточном районе Кургана вырослор на 14,3 млн рублей
Стоимость ФОКа в Восточном районе Кургана вырослор на 14,3 млн рублей

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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный выросло до 157,7 миллионов рублей. Соответствующие данные содержатся на сайте госзакупок. За две недели объект подорожал на 14,3 миллиона рублей. «Информация о процедуре заключения контракта на строительство ФОКа в Кургане. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Цена на 14 апреля 2023 года: 157 722 061 рубля», — указано в документах. Ранее URA.RU писало, что курганский завод построит новый спорткомплекс в Восточном районе более чем за 143 млн рублей. Также сообщалось, что подорожало строительство ФОКа в Заозерном районе. Стоимость контракта выросла почти на 20 млн рублей. Сейчас стройка ФОКа оценивается в 196,4 млн рублей. Подрядчиком выступает также предприятие «Курганстальмост».
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© Служба новостей «URA.RU»
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