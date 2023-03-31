31 марта 2023

В Кургане строительство ФОКа подорожало почти на 20 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительством комплекса занимается ЗАО «Курганстальмост» Фото:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в жилом районе Заозерном в Кургане подорожало до 196,4 миллиона рублей. Месяцем ранее цена стройки составляла 178,5 миллиона. Такие данные содержатся в реестре контрактов на портале ЕИС «Закупки».

«Информация о процедуре заключения контракта <…> на строительство ФОКа в Кургане. Подрядчик: „Курганстальмост“. Цена на 30 апреля 2023 года: 196 387 765,27 рубля», — указано в опубликованных документах.

Ранее сообщалось, что строительство нового хирургического корпуса онкоцентра, который уже год строит в зауральской столице «Курганстальмост», подорожало почти на 90 миллионов рублей. По данным URA.RU, предприятие, которое принадлежит бизнесмену Дмитрию Парышеву, также собирается построить ФОК в Восточном районе Кургана и достроить самую большую школу в городе. Кроме того, «Курганстальмост» собирается отремонтировать дорогу в Кетовском округе.

Цена строительства ФОКа выросла почти на 20 млн рублей
Цена строительства ФОКа выросла почти на 20 млн рублей
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в жилом районе Заозерном в Кургане подорожало до 196,4 миллиона рублей. Месяцем ранее цена стройки составляла 178,5 миллиона. Такие данные содержатся в реестре контрактов на портале ЕИС «Закупки». «Информация о процедуре заключения контракта <…> на строительство ФОКа в Кургане. Подрядчик: „Курганстальмост“. Цена на 30 апреля 2023 года: 196 387 765,27 рубля», — указано в опубликованных документах. Ранее сообщалось, что строительство нового хирургического корпуса онкоцентра, который уже год строит в зауральской столице «Курганстальмост», подорожало почти на 90 миллионов рублей. По данным URA.RU, предприятие, которое принадлежит бизнесмену Дмитрию Парышеву, также собирается построить ФОК в Восточном районе Кургана и достроить самую большую школу в городе. Кроме того, «Курганстальмост» собирается отремонтировать дорогу в Кетовском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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