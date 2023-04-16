Челябинск охватили ландшафтные пожары

17 апреля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

За неделю произошло более 120 очагов возгорания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть жертвы среди жителей. Об этом 17 апреля заявил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть один погибший и четыре травмированных. Число ландшафтных пожаров возросло», — заявил Астахов. Замглавы добавил, что по 62 маршрутам Челябинска с участием мэрии проводятся рейдовые мероприятия. В регионе действует противопожарный режим и за пал травы и мусора предусмотрены повышенные штрафы: до 20 тысяч рублей для физлиц и до 800 тысяч рублей до юрлиц. «Необходимо продолжить противопожарную разъяснительную работу с населением. Особое внимание прошу уделять частному сектору, безопасности парков и скверов», — поручила мэр Челябинска Наталья Котова.

В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть жертвы среди жителей. Об этом 17 апреля заявил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть один погибший и четыре травмированных. Число ландшафтных пожаров возросло», — заявил Астахов. Замглавы добавил, что по 62 маршрутам Челябинска с участием мэрии проводятся рейдовые мероприятия. В регионе действует противопожарный режим и за пал травы и мусора предусмотрены повышенные штрафы: до 20 тысяч рублей для физлиц и до 800 тысяч рублей до юрлиц. «Необходимо продолжить противопожарную разъяснительную работу с населением. Особое внимание прошу уделять частному сектору, безопасности парков и скверов», — поручила мэр Челябинска Наталья Котова.