16 апреля 2023
15 апреля 2023

Челябинск охватили ландшафтные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Малиновке. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог , дым, трава
За неделю произошло более 120 очагов возгорания Фото:

В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть жертвы среди жителей. Об этом 17 апреля заявил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть один погибший и четыре травмированных. Число ландшафтных пожаров возросло», — заявил Астахов.

Замглавы добавил, что по 62 маршрутам Челябинска с участием мэрии проводятся рейдовые мероприятия. В регионе действует противопожарный режим и за пал травы и мусора предусмотрены повышенные штрафы: до 20 тысяч рублей для физлиц и до 800 тысяч рублей до юрлиц.

«Необходимо продолжить противопожарную разъяснительную работу с населением. Особое внимание прошу уделять частному сектору, безопасности парков и скверов», — поручила мэр Челябинска Наталья Котова.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть жертвы среди жителей. Об этом 17 апреля заявил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске за неделю произошло более 120 ландшафтных пожаров. Есть один погибший и четыре травмированных. Число ландшафтных пожаров возросло», — заявил Астахов. Замглавы добавил, что по 62 маршрутам Челябинска с участием мэрии проводятся рейдовые мероприятия. В регионе действует противопожарный режим и за пал травы и мусора предусмотрены повышенные штрафы: до 20 тысяч рублей для физлиц и до 800 тысяч рублей до юрлиц. «Необходимо продолжить противопожарную разъяснительную работу с населением. Особое внимание прошу уделять частному сектору, безопасности парков и скверов», — поручила мэр Челябинска Наталья Котова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...