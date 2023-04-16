Дмитрий Шишкин стал членом правления РСПП Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дизайнер из Екатеринбурга, создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Там он создаст комитет модной индустрии и легкой промышленности, сообщила URA.RU PR-директор «Портновская мануфактура Shishkin» Елизавета Шишкина.

«На минувшей неделе в состав РСПП вошла Ассоциация „Рослегпром“. Новым членом правления стал уральский предприниматель Дмитрий Шишкин, который создаст на платформе Союза комитет модной индустрии и легкой промышленности для комплексного развития данных направлений», — рассказала Шишкина.

Сейчас доля легкой промышленности во внутреннем валовом продукте России составляет меньше 1%, при этом в годе позднего СССР она составляла более 10%. Дмитрий Шишкин отмечает, что в парадигме политики технологического суверенитета и импортозамещения именно активное развитие отрасли легкой промышленности может стать главными драйвером развития в экономики страны.

«Мы должны и дальше во взаимодействии власти и бизнеса, во взаимодействии ритейла, модной индустрии и легкой промышленности углубленно развивать кооперацию, совершенствовать технологическую базу, наращивать темпы импортозамещения, содействовать развитию отечественных брендов и современных производств», — рассказал дизайнер.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 марта состоялось открытие новой точки продаж одежды Putin Team. До этого в гостинице Hyatt Regency запустили десятый флагманский магазин бренда. Дмитрий Шишкин занимается развитием бренда при кураторстве Минпромторга России.

Ассоциация «Рослегпром» вошла в состав РСПП Фото предоставлено: PR-директор «Портновская мануфактура Shishkin» Елизаветой Шишкиной