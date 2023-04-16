В Перми пройдет фестиваль КВН 18+

17 апреля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Вечер бесцензурного юмора пройдет в ДКЖ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми состоится фестиваль для взрослых «Черный КВН». На «самое экстремальное юмористическое шоу», как называют его организаторы, допускаются только люди не младше 18 лет. «Самое экстремальное юмористическое шоу в России — Черный КВН! В Черном КВН покажут свой новый материал чемпионы последних лет, гости из соседних регионов, а также самые крутые команды Пермского края. Такого мероприятия больше нет ни в одном городе РФ. 18+», — говорится в анонсе на сайте мероприятия. Фестиваль бесцензурного юмора пройдет 21 апреля в пермском ДКЖ. Стоимость билетов варьируется от 600 до 1200 рублей.

В Перми состоится фестиваль для взрослых «Черный КВН». На «самое экстремальное юмористическое шоу», как называют его организаторы, допускаются только люди не младше 18 лет. «Самое экстремальное юмористическое шоу в России — Черный КВН! В Черном КВН покажут свой новый материал чемпионы последних лет, гости из соседних регионов, а также самые крутые команды Пермского края. Такого мероприятия больше нет ни в одном городе РФ. 18+», — говорится в анонсе на сайте мероприятия. Фестиваль бесцензурного юмора пройдет 21 апреля в пермском ДКЖ. Стоимость билетов варьируется от 600 до 1200 рублей.