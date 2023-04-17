Диетолог раскрыла, почему вредно резкое похудение

Диетолог Кононенко: быстрое похудение свидетельствует о потере мышечной массы
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Врач Инна Кононенко предупредила о вреде резкого сброса веса Фото:

Слишком быстрое похудение может плохо сказаться на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко. Она предупредила, что резкая потеря веса может означать, что организм теряет не жир, а необходимую для организма воду или мышечную массу.

«Важно отметить, что потеря веса не всегда совпадает с потерей жира, и слишком быстрое похудение часто может привести к потере мышечной массы, что может нанести ущерб общему метаболизму», — сообщила Инна Кононенко журналисту «Мосленты». Она объяснила, что здоровая потеря веса составляет 450-900 граммов в неделю. Более стремительное похудение может привести к обезвоживанию, потере мышечной массы и другим проблемам со здоровьем.

Она предупредила, что исключение составляют отеки. Если они есть, то с переходом на здоровое питание и регулярные физические упражнения человек потеряет до трех килограммов в первую неделю, но затем стремительное похудение остановится.

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, как похудеть к лету без ущерба для здоровья. Она порекомендовала съедать больше овощей: они заполнят желудок и создадут чувство сытости, но не перегрузят организм калориями, передает телеканал 360.

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Слишком быстрое похудение может плохо сказаться на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко. Она предупредила, что резкая потеря веса может означать, что организм теряет не жир, а необходимую для организма воду или мышечную массу. «Важно отметить, что потеря веса не всегда совпадает с потерей жира, и слишком быстрое похудение часто может привести к потере мышечной массы, что может нанести ущерб общему метаболизму», — сообщила Инна Кононенко журналисту «Мосленты». Она объяснила, что здоровая потеря веса составляет 450-900 граммов в неделю. Более стремительное похудение может привести к обезвоживанию, потере мышечной массы и другим проблемам со здоровьем. Она предупредила, что исключение составляют отеки. Если они есть, то с переходом на здоровое питание и регулярные физические упражнения человек потеряет до трех килограммов в первую неделю, но затем стремительное похудение остановится. Эндокринолог Мария Калошина рассказала, как похудеть к лету без ущерба для здоровья. Она порекомендовала съедать больше овощей: они заполнят желудок и создадут чувство сытости, но не перегрузят организм калориями, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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