Пермские власти раздают деньги на создание кемпингов

К лету в Прикамье могут появиться 18 новых кемпингов
В Пермском крае предприниматели могут получить по несколько миллионов рублей на создание в регионе кемпингов для туристов. Краевое Минтуризма объявило о начале сбора заявок на гранты.
«Грант предоставляется в размере не более 4 799,5 тысячи рублей. Софинансирование проекта из средств, источником которых являются средства организации, составляет не менее 50% от суммы гранта», — описываются основные условия на сайте министерства.
Всего власти планируют поддержать минимум 18 проектов. На это в бюджете предусмотрено 86,4 млн рублей. Заявки от бизнесменов в Минтуризма принимают с 17 апреля по 19 мая.
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