16 апреля 2023
15 апреля 2023

Пермские власти раздают деньги на создание кемпингов

© Служба новостей «URA.RU»
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К лету в Прикамье могут появиться 18 новых кемпингов Фото:

В Пермском крае предприниматели могут получить по несколько миллионов рублей на создание в регионе кемпингов для туристов. Краевое Минтуризма объявило о начале сбора заявок на гранты.

«Грант предоставляется в размере не более 4 799,5 тысячи рублей. Софинансирование проекта из средств, источником которых являются средства организации, составляет не менее 50% от суммы гранта», — описываются основные условия на сайте министерства.

Всего власти планируют поддержать минимум 18 проектов. На это в бюджете предусмотрено 86,4 млн рублей. Заявки от бизнесменов в Минтуризма принимают с 17 апреля по 19 мая.

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В Пермском крае предприниматели могут получить по несколько миллионов рублей на создание в регионе кемпингов для туристов. Краевое Минтуризма объявило о начале сбора заявок на гранты. «Грант предоставляется в размере не более 4 799,5 тысячи рублей. Софинансирование проекта из средств, источником которых являются средства организации, составляет не менее 50% от суммы гранта», — описываются основные условия на сайте министерства. Всего власти планируют поддержать минимум 18 проектов. На это в бюджете предусмотрено 86,4 млн рублей. Заявки от бизнесменов в Минтуризма принимают с 17 апреля по 19 мая.
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