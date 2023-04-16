Пермские власти раздают деньги на создание кемпингов

17 апреля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

К лету в Прикамье могут появиться 18 новых кемпингов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае предприниматели могут получить по несколько миллионов рублей на создание в регионе кемпингов для туристов. Краевое Минтуризма объявило о начале сбора заявок на гранты. «Грант предоставляется в размере не более 4 799,5 тысячи рублей. Софинансирование проекта из средств, источником которых являются средства организации, составляет не менее 50% от суммы гранта», — описываются основные условия на сайте министерства. Всего власти планируют поддержать минимум 18 проектов. На это в бюджете предусмотрено 86,4 млн рублей. Заявки от бизнесменов в Минтуризма принимают с 17 апреля по 19 мая.

В Пермском крае предприниматели могут получить по несколько миллионов рублей на создание в регионе кемпингов для туристов. Краевое Минтуризма объявило о начале сбора заявок на гранты. «Грант предоставляется в размере не более 4 799,5 тысячи рублей. Софинансирование проекта из средств, источником которых являются средства организации, составляет не менее 50% от суммы гранта», — описываются основные условия на сайте министерства. Всего власти планируют поддержать минимум 18 проектов. На это в бюджете предусмотрено 86,4 млн рублей. Заявки от бизнесменов в Минтуризма принимают с 17 апреля по 19 мая.