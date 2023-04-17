Минобороны Словакии отчиталось о передаче 13 обещанных МиГ-29 Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Словакия предоставила Украине обещанные МиГ-29 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала. Об этом сообщили в словакском Министерстве обороны.

«Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29» — заявили в Минобороны страны. Сообщение ведомства приводит издание Devdiscourse.

Ранее стало известно, что Словакия предоставит Киеву 13 самолетов МиГ-29, а также два зенитно-ракетных комплекса «Куб», напоминает Life. Уточняется, что словакская сторона еще в прошлом году вывела эти истребители из эксплуатации, пишет Pravda.Ru.

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Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала. Об этом сообщили в словакском Министерстве обороны. «Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29» — заявили в Минобороны страны. Сообщение ведомства приводит издание Devdiscourse. Ранее стало известно, что Словакия предоставит Киеву 13 самолетов МиГ-29, а также два зенитно-ракетных комплекса «Куб», напоминает Life. Уточняется, что словакская сторона еще в прошлом году вывела эти истребители из эксплуатации, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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