Минобороны Словакии отчиталось о передаче 13 обещанных МиГ-29 Украине

Словакия предоставила Украине обещанные МиГ-29
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Словакия отправила на Украину все 13 истребителей МиГ-29, которые обещала. Об этом сообщили в словакском Министерстве обороны.
«Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29» — заявили в Минобороны страны. Сообщение ведомства приводит издание
Ранее стало известно, что Словакия предоставит Киеву 13 самолетов МиГ-29, а также два зенитно-ракетных комплекса «Куб», напоминает
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