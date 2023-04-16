Губернатор Артюхов привез в ЯНАО победителей школьного конкурса

На Ямал ребят пригласил Дмитрий Артюхов в финале конкурса «Большая перемена» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехард (ЯНАО) приехали победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Гостям окружной столицы покажут главные достопримечательности и проведут для них экскурсию, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

«В Салехард прибыли победители и финалисты конкурса «Большая перемена» и лидеры молодежных сообществ округа. На Ямал ребят пригласил Дмитрий Артюхов в финале конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек», — говорится в сообщении.

Ребята смогут посетить заполярный поселок Ямбург и побывают на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Школьникам покажут промышленные объекты газового промысла. Гости узнают, что такое кусты скважин и дожимные компрессионные станции.

Ранее Артюхов рассказывал, что хочет показать Ямал участникам конкурса. Планировалось, что ребята из городов России приедут в ЯНАО весной 2023 года.