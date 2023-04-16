16 апреля 2023
15 апреля 2023

Губернатор Артюхов привез в ЯНАО победителей школьного конкурса

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
На Ямал ребят пригласил Дмитрий Артюхов в финале конкурса «Большая перемена» Фото:

В Салехард (ЯНАО) приехали победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Гостям окружной столицы покажут главные достопримечательности и проведут для них экскурсию, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

«В Салехард прибыли победители и финалисты конкурса «Большая перемена» и лидеры молодежных сообществ округа. На Ямал ребят пригласил Дмитрий Артюхов в финале конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек», — говорится в сообщении.

Ребята смогут посетить заполярный поселок Ямбург и побывают на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Школьникам покажут промышленные объекты газового промысла. Гости узнают, что такое кусты скважин и дожимные компрессионные станции.

Ранее Артюхов рассказывал, что хочет показать Ямал участникам конкурса. Планировалось, что ребята из городов России приедут в ЯНАО весной 2023 года.

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В Салехард (ЯНАО) приехали победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Гостям окружной столицы покажут главные достопримечательности и проведут для них экскурсию, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального правительства. «В Салехард прибыли победители и финалисты конкурса «Большая перемена» и лидеры молодежных сообществ округа. На Ямал ребят пригласил Дмитрий Артюхов в финале конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек», — говорится в сообщении. Ребята смогут посетить заполярный поселок Ямбург и побывают на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Школьникам покажут промышленные объекты газового промысла. Гости узнают, что такое кусты скважин и дожимные компрессионные станции. Ранее Артюхов рассказывал, что хочет показать Ямал участникам конкурса. Планировалось, что ребята из городов России приедут в ЯНАО весной 2023 года.
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