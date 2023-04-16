В ХМАО ищут мастеров, которые отремонтируют квартиру за миллион рублей

В Сургутском районе ищут мастеров, которые готовы взяться за ремонт квартиры по дизайн проекту. Работодатель обещает сотрудникам зарплату в сумме до 1 млн рублей.
«Ищу мастера-универсала, либо бригаду для ремонта собственной квартиры. Необходимо выполнить ремонт „под ключ“ по дизайн проекту», — говорится в публикации сервиса «Авито. Работа». Согласно информации на сайте, владелец готов заплатить мастерам от 500 тысяч до миллиона рублей.
При этом работодатель также выдвигает требования к опыту мастеров. Они должны работать в сфере ремонта и строительства не менее десяти лет.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях без опыта работы в Югре. Сейчас это водитель категории «Е», менеджер по продаже недвижимости, а также машинист копра. На позициях кандидатам готовы платить от 80 до 500 тысяч рублей.
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