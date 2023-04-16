16 апреля 2023
15 апреля 2023

В ХМАО ищут мастеров, которые отремонтируют квартиру за миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, мигрант, жилье, гастарбайтер, квартира, ипотека, ремонт, строитель, новостройка
Мастерам готовы заплатить до миллиона рублей Фото:

В Сургутском районе ищут мастеров, которые готовы взяться за ремонт квартиры по дизайн проекту. Работодатель обещает сотрудникам зарплату в сумме до 1 млн рублей.

«Ищу мастера-универсала, либо бригаду для ремонта собственной квартиры. Необходимо выполнить ремонт „под ключ“ по дизайн проекту», — говорится в публикации сервиса «Авито. Работа». Согласно информации на сайте, владелец готов заплатить мастерам от 500 тысяч до миллиона рублей.

При этом работодатель также выдвигает требования к опыту мастеров. Они должны работать в сфере ремонта и строительства не менее десяти лет.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях без опыта работы в Югре. Сейчас это водитель категории «Е», менеджер по продаже недвижимости, а также машинист копра. На позициях кандидатам готовы платить от 80 до 500 тысяч рублей.

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В Сургутском районе ищут мастеров, которые готовы взяться за ремонт квартиры по дизайн проекту. Работодатель обещает сотрудникам зарплату в сумме до 1 млн рублей. «Ищу мастера-универсала, либо бригаду для ремонта собственной квартиры. Необходимо выполнить ремонт „под ключ“ по дизайн проекту», — говорится в публикации сервиса «Авито. Работа». Согласно информации на сайте, владелец готов заплатить мастерам от 500 тысяч до миллиона рублей. При этом работодатель также выдвигает требования к опыту мастеров. Они должны работать в сфере ремонта и строительства не менее десяти лет. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях без опыта работы в Югре. Сейчас это водитель категории «Е», менеджер по продаже недвижимости, а также машинист копра. На позициях кандидатам готовы платить от 80 до 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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