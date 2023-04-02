В ХМАО назвали самые дорогие вакансии без опыта работы

Водители и менеджеры по недвижимости стали самими дорогими вакансиями без опыта работы в ХМАО

03 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Водителю категории «Е» без опыта работы готовы платить до 150 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Самыми дорогими вакансиями в ХМАО, где не требуется опыт работы, сейчас является водитель категории «Е», менеджер по продаже недвижимости, а также машинист копра. На позициях кандидатам готовы платить от 80 до 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Водителю категории „Е“ готовы платить до 150 000 рублей (до вычета налогов). Менеджер по продажам недвижимости может получать от 80 до 500 тысяч рублей на руки. Зарплата машиниста копра составляет от 150 тысяч рублей „чистыми“», — следует из данных исследования. Согласно информации сервиса, на начало апреля в ХМАО открыто более девяти тысяч вакансий, треть из них подходят для югорчан без опыта работы. «Чаще всего это вакансии для продавцов (24%), врачей (8%, зачастую речь идет о релокации в другой регион), менеджеров по продажам (7%) и курьеров (4%). Каждая десятая вакансия без требований к опыту работы предлагает зарплату от 100 тысяч рублей», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО назвали лучших работодателей региона. Самой популярной компанией ХМАО за прошлый год стала «Газпром нефть». В ней хотели бы работать больше 7% югорчан.

Самыми дорогими вакансиями в ХМАО, где не требуется опыт работы, сейчас является водитель категории «Е», менеджер по продаже недвижимости, а также машинист копра. На позициях кандидатам готовы платить от 80 до 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Водителю категории „Е“ готовы платить до 150 000 рублей (до вычета налогов). Менеджер по продажам недвижимости может получать от 80 до 500 тысяч рублей на руки. Зарплата машиниста копра составляет от 150 тысяч рублей „чистыми“», — следует из данных исследования. Согласно информации сервиса, на начало апреля в ХМАО открыто более девяти тысяч вакансий, треть из них подходят для югорчан без опыта работы. «Чаще всего это вакансии для продавцов (24%), врачей (8%, зачастую речь идет о релокации в другой регион), менеджеров по продажам (7%) и курьеров (4%). Каждая десятая вакансия без требований к опыту работы предлагает зарплату от 100 тысяч рублей», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО назвали лучших работодателей региона. Самой популярной компанией ХМАО за прошлый год стала «Газпром нефть». В ней хотели бы работать больше 7% югорчан.