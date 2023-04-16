В Перми неизвестные разрисовали автомобили за неправильную парковку. Фото

17 апреля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Сейчас соседи ищут очевидцев и пострадавших Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Перми в ночь на 17 апреля кто-то разрисовал автомобили в ЖК «Арсенал» краской из баллончика. Об этом сообщили в группе «Новости ЖК Арсенал / Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ночью с 16 на 17 апреля на Василия Татищева несколько машин разрисовали баллончиком. Ищу хозяев пострадавших авто, а так же свидетелей», — написал пермяк. В комментариях к посту жильцы обратили внимание, что все разрисованные машины неправильно припаркованы, и в целом оценили поступок. «Ну раз эвакуаторы не помогают в борьбе с такими личностями, кто-то решил взять все в свои руки», «Штраф за неправильную парковку выписан. Раньше вроде просто колеса спускали, сейчас видимо объявился новый герой», — пишут пермяки. По машине пошлись краской из баллончика «Новости ЖК Арсенал / Пермь» / vk.com Пострадало более шести автомобилей «Новости ЖК Арсенал / Пермь» / vk.com

В Перми в ночь на 17 апреля кто-то разрисовал автомобили в ЖК «Арсенал» краской из баллончика. Об этом сообщили в группе «Новости ЖК Арсенал / Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ночью с 16 на 17 апреля на Василия Татищева несколько машин разрисовали баллончиком. Ищу хозяев пострадавших авто, а так же свидетелей», — написал пермяк. В комментариях к посту жильцы обратили внимание, что все разрисованные машины неправильно припаркованы, и в целом оценили поступок. «Ну раз эвакуаторы не помогают в борьбе с такими личностями, кто-то решил взять все в свои руки», «Штраф за неправильную парковку выписан. Раньше вроде просто колеса спускали, сейчас видимо объявился новый герой», — пишут пермяки.