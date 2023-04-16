16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Перми неизвестные разрисовали автомобили за неправильную парковку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, стоянка, багажник, автомобиль, весна, парковка
Сейчас соседи ищут очевидцев и пострадавших Фото:

В Перми в ночь на 17 апреля кто-то разрисовал автомобили в ЖК «Арсенал» краской из баллончика. Об этом сообщили в группе «Новости ЖК Арсенал / Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью с 16 на 17 апреля на Василия Татищева несколько машин разрисовали баллончиком. Ищу хозяев пострадавших авто, а так же свидетелей», — написал пермяк.

В комментариях к посту жильцы обратили внимание, что все разрисованные машины неправильно припаркованы, и в целом оценили поступок. «Ну раз эвакуаторы не помогают в борьбе с такими личностями, кто-то решил взять все в свои руки», «Штраф за неправильную парковку выписан. Раньше вроде просто колеса спускали, сейчас видимо объявился новый герой», — пишут пермяки.

По машине пошлись краской из баллончика
По машине пошлись краской из баллончика
Пострадало более шести автомобилей
Пострадало более шести автомобилей

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В Перми в ночь на 17 апреля кто-то разрисовал автомобили в ЖК «Арсенал» краской из баллончика. Об этом сообщили в группе «Новости ЖК Арсенал / Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Ночью с 16 на 17 апреля на Василия Татищева несколько машин разрисовали баллончиком. Ищу хозяев пострадавших авто, а так же свидетелей», — написал пермяк. В комментариях к посту жильцы обратили внимание, что все разрисованные машины неправильно припаркованы, и в целом оценили поступок. «Ну раз эвакуаторы не помогают в борьбе с такими личностями, кто-то решил взять все в свои руки», «Штраф за неправильную парковку выписан. Раньше вроде просто колеса спускали, сейчас видимо объявился новый герой», — пишут пермяки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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