В Перми в ночь на 17 апреля кто-то разрисовал автомобили в ЖК «Арсенал» краской из баллончика. Об этом сообщили в группе «Новости ЖК Арсенал / Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Ночью с 16 на 17 апреля на Василия Татищева несколько машин разрисовали баллончиком. Ищу хозяев пострадавших авто, а так же свидетелей», — написал пермяк.
В комментариях к посту жильцы обратили внимание, что все разрисованные машины неправильно припаркованы, и в целом оценили поступок. «Ну раз эвакуаторы не помогают в борьбе с такими личностями, кто-то решил взять все в свои руки», «Штраф за неправильную парковку выписан. Раньше вроде просто колеса спускали, сейчас видимо объявился новый герой», — пишут пермяки.
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