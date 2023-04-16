В тюменском СК ожидаются большие кадровые перестановки

17 апреля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Исполняющим обязанности руководителя Следственного отдела СК по городу Тобольску назначен Камил Багомедов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющий обязанности главы Следственного отдела СК по Тобольску (Тюменская область) Камил Багомедов в ближайшее время приступит к формированию своей команды. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Камилу Багомедову, в первую очередь, предстоит определиться с тем, кто станет его заместителем. Также кадровые перестановки могут затронуть рядовой состав отдела», — сообщил собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам. В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СК по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он возглавлял Следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени.

Исполняющий обязанности главы Следственного отдела СК по Тобольску (Тюменская область) Камил Багомедов в ближайшее время приступит к формированию своей команды. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Камилу Багомедову, в первую очередь, предстоит определиться с тем, кто станет его заместителем. Также кадровые перестановки могут затронуть рядовой состав отдела», — сообщил собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам. В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СК по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он возглавлял Следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени.