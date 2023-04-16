16 апреля 2023
15 апреля 2023

В тюменском СК ожидаются большие кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Исполняющим обязанности руководителя Следственного отдела СК по городу Тобольску назначен Камил Багомедов Фото:

Исполняющий обязанности главы Следственного отдела СК по Тобольску (Тюменская область) Камил Багомедов в ближайшее время приступит к формированию своей команды. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Камилу Багомедову, в первую очередь, предстоит определиться с тем, кто станет его заместителем. Также кадровые перестановки могут затронуть рядовой состав отдела», — сообщил собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам.

В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СК по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он возглавлял Следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени.

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Исполняющий обязанности главы Следственного отдела СК по Тобольску (Тюменская область) Камил Багомедов в ближайшее время приступит к формированию своей команды. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Камилу Багомедову, в первую очередь, предстоит определиться с тем, кто станет его заместителем. Также кадровые перестановки могут затронуть рядовой состав отдела», — сообщил собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам. В региональное управление СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СК по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он возглавлял Следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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