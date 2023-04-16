Главврач курганской поликлиники покинул пост

17 апреля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Эдуард Вебер руководил детской поликлиникой Кургана с 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской детской поликлинике сменили главврача. Эдуард Вебер, руководивший поликлиникой более четырех лет, уволился. Исполняющим обязанности главврача назначена Ольга Середкина, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. Информацию подтвердили в приемной главврача детской поликлиники. «Вебер уволился, обязанности главного врача будет исполнять заместитель по клинико-экспертной работе Ольга Середкина. Над Вебером тучи сгустились еще в январе: некоторые чиновницы из департамента здравоохранения были недовольны его работой и принципиальной позицией по ряду вопросов», — рассказал источник. В приемной детской поликлиники информацию об увольнении Эдуарда Вебера подтвердили. Середкина исполняет обязанности главврача с 17 апреля 2023 года. Связаться с самим Вебером оперативно не удалось. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать кадровые изменения, ответ на момент публикации не поступил. URA.RU писало, что главный врач детской поликлиники Эдуард Вебер сменил статус внутри учреждения в сентябре 2022 года, вновь получив приставку и. о. (исполняющий обязанности). С 25 сентября 2019 года по 21 сентября 2022 года он работал в должности главврача после трех месяцев работы в качестве и. о. главврача. По данным портала «Про докторов» Эдуард Вебер по специальности врач-кардиолог, функциональный диагност. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской детской поликлинике сменили главврача. Эдуард Вебер, руководивший поликлиникой более четырех лет, уволился. Исполняющим обязанности главврача назначена Ольга Середкина, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. Информацию подтвердили в приемной главврача детской поликлиники. «Вебер уволился, обязанности главного врача будет исполнять заместитель по клинико-экспертной работе Ольга Середкина. Над Вебером тучи сгустились еще в январе: некоторые чиновницы из департамента здравоохранения были недовольны его работой и принципиальной позицией по ряду вопросов», — рассказал источник. В приемной детской поликлиники информацию об увольнении Эдуарда Вебера подтвердили. Середкина исполняет обязанности главврача с 17 апреля 2023 года. Связаться с самим Вебером оперативно не удалось. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать кадровые изменения, ответ на момент публикации не поступил. URA.RU писало, что главный врач детской поликлиники Эдуард Вебер сменил статус внутри учреждения в сентябре 2022 года, вновь получив приставку и. о. (исполняющий обязанности). С 25 сентября 2019 года по 21 сентября 2022 года он работал в должности главврача после трех месяцев работы в качестве и. о. главврача. По данным портала «Про докторов» Эдуард Вебер по специальности врач-кардиолог, функциональный диагност.