16 апреля 2023

Челябинский депутат Госдумы запустила опрос о готовности голосовать за женщину-губернатора

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, лантратова яна
Лантратова заявила, что не комментирует слухи о своем возможном губернаторстве Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова проводит опрос о готовности голосовать за женщину на выборах главы региона. Голосование она запустила после слухов о ее возможном губернаторстве.

«Решила провести опрос. Готовы ли вы проголосовать на выборах губернатора за женщину?», — пишет Лантратова в своем telegram-канале.

Голосование политик запустила, уточнив, что не комментирует слухи о своей кандидатуре на пост главы региона или мэра Москвы. Она отметила пренебрежение и высокомерие при обсуждении женщины в роли губернатора.

Лантратова указала на женщин, помогающих жителям в зоне СВО, собирающих и доставляющих грузы для бойцов. В списке и участие в боевых действиях наравне с мужчинами. Она также обратила внимание на смелость и мужественность главы отделения Справедливой России в Донецке Елены Драпенко.

«Женщины вытянули страну на своих плечах в 90-е, когда многие мужчины просто растерялись. Всех написавших приглашаю с собой в следующий раз в Донецк и Мариуполь с гуманитарной помощью. Там и проверим умение работать в опасной и стрессовой ситуации», — заявила депутат.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова проводит опрос о готовности голосовать за женщину на выборах главы региона. Голосование она запустила после слухов о ее возможном губернаторстве. «Решила провести опрос. Готовы ли вы проголосовать на выборах губернатора за женщину?», — пишет Лантратова в своем telegram-канале. Голосование политик запустила, уточнив, что не комментирует слухи о своей кандидатуре на пост главы региона или мэра Москвы. Она отметила пренебрежение и высокомерие при обсуждении женщины в роли губернатора. Лантратова указала на женщин, помогающих жителям в зоне СВО, собирающих и доставляющих грузы для бойцов. В списке и участие в боевых действиях наравне с мужчинами. Она также обратила внимание на смелость и мужественность главы отделения Справедливой России в Донецке Елены Драпенко. «Женщины вытянули страну на своих плечах в 90-е, когда многие мужчины просто растерялись. Всех написавших приглашаю с собой в следующий раз в Донецк и Мариуполь с гуманитарной помощью. Там и проверим умение работать в опасной и стрессовой ситуации», — заявила депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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