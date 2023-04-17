На Украине раскрыли объем международной помощи за время конфликта

Украина получила от Запада более 45 миллиардов долларов международной помощи с момента начала конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
«Международная финансовая помощь Украине с начала конфликта превысила 45 миллиардов долларов», — заявил Ярослав Железняк. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей финансовую и военную помощь. Так, накануне стало известно, что Швейцария предоставит Киеву поддержку в размере 1,7 миллиарда долларов в течение пяти лет, пишет «Национальная служба новостей».
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