На Украине раскрыли объем международной помощи за время конфликта

Депутат Рады Железняк: с начала СВО Украина получила от Запада более 45 миллиардов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, доллары, курс доллара, валюта, сто долларов, доллар, франклин на купюре
Запад отправил Украине долее 45 миллиардов долларов с начала СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получила от Запада более 45 миллиардов долларов международной помощи с момента начала конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Международная финансовая помощь Украине с начала конфликта превысила 45 миллиардов долларов», — заявил Ярослав Железняк. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей финансовую и военную помощь. Так, накануне стало известно, что Швейцария предоставит Киеву поддержку в размере 1,7 миллиарда долларов в течение пяти лет, пишет «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина получила от Запада более 45 миллиардов долларов международной помощи с момента начала конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Международная финансовая помощь Украине с начала конфликта превысила 45 миллиардов долларов», — заявил Ярослав Железняк. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей финансовую и военную помощь. Так, накануне стало известно, что Швейцария предоставит Киеву поддержку в размере 1,7 миллиарда долларов в течение пяти лет, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...