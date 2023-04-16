16 апреля 2023
15 апреля 2023

Глава ЯНАО Артюхов определился с датой ежегодного послания. Инсайд

Глава ЯНАО Артюхов выступит с докладом о положении дел в регионе 20 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Послание губернатора будет 20 апреля Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с докладом о положении дел 20 апреля. Планировалось, что власти выпустят послание в марте, но Артюхов решил отчитаться не за прошедший год, а за всю его пятилетку у власти, поэтому понадобилось больше времени на подготовку доклада, сообщил URA.RU источник в правительстве.

«Артюхов выступит с ежегодным докладом на этой неделе. Говорят, что это будет 20 апреля», — сообщил инсайдер. Масштабные итоги подводят в связи с тем, что в сентябре пройдут непрямые губернаторские выборы.

По информации источника, Артюхов уже традиционно будет выступать не перед депутатами, а в видеоформате, чтобы жители округа смогли увидеть выступление. Также он расскажет о перспективах на будущее.

В пресс-службе губернатора подтвердили, что доклад губернатора запланирован на 20 апреля. О времени и формате мероприятия там пообещали проинформировать позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов усиливает позиции перед выборами губернатора, которые пройдут в этом году. Политические элиты прочат Артюхову второй губернаторский срок.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с докладом о положении дел 20 апреля. Планировалось, что власти выпустят послание в марте, но Артюхов решил отчитаться не за прошедший год, а за всю его пятилетку у власти, поэтому понадобилось больше времени на подготовку доклада, сообщил URA.RU источник в правительстве. «Артюхов выступит с ежегодным докладом на этой неделе. Говорят, что это будет 20 апреля», — сообщил инсайдер. Масштабные итоги подводят в связи с тем, что в сентябре пройдут непрямые губернаторские выборы. По информации источника, Артюхов уже традиционно будет выступать не перед депутатами, а в видеоформате, чтобы жители округа смогли увидеть выступление. Также он расскажет о перспективах на будущее. В пресс-службе губернатора подтвердили, что доклад губернатора запланирован на 20 апреля. О времени и формате мероприятия там пообещали проинформировать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов усиливает позиции перед выборами губернатора, которые пройдут в этом году. Политические элиты прочат Артюхову второй губернаторский срок.
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