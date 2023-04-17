В Челябинской области беженцев Донбасса разместят на четырех вокзалах

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Докучаевск. ДНР, пенсионерка, эвакуация, старушка, донбасс, днр, беженцы, пункт временного размещения, бабушка
Беженцам Донбасса предоставят комнаты длительного отдыха на вокзалах Фото:

В Челябинской области список мест для размещения беженцев с территории Донбасса расширили за счет вокзалов. Как следует из постановления регионального правительства, прием организуют в четырех городах региона.

«Внести в положение к ранее принятому постановлению изменения. Пункт 24 с адресами мест временного размещения в помещениях железнодорожных вокзалов изложить в новой редакции», — отмечено в подписанном документе.

Первоначально принимать планировалось только в здании вокзала Челябинска. К нему в апреле добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Южно-Уральского железной дороги (ЮУЖД) размещать беженцев будут в комнатах длительного отдыха на основании договора между ООО «Петровский альянс» и министерства соцотношений региона.

В данный момент 25 человек временно проживают на железнодорожном вокзале Челябинска. В то же время на вокзальных комплексах трех других городов размещение беженцев пока не начиналось.

В регионе свои помещения для беженцев предоставили 27 организаций. Среди них курорт «Кисегач», оздоровительный центр «Утес» в Чебаркульском районе, гостиница завода «Пластмасс» в Копейске, санаторий «Европа» в Магнитогорске, детские лагеря «Лесная сказка» в Златоусте, «Лесная застава» в Сосновском районе» и другие.

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В Челябинской области список мест для размещения беженцев с территории Донбасса расширили за счет вокзалов. Как следует из постановления регионального правительства, прием организуют в четырех городах региона. «Внести в положение к ранее принятому постановлению изменения. Пункт 24 с адресами мест временного размещения в помещениях железнодорожных вокзалов изложить в новой редакции», — отмечено в подписанном документе. Первоначально принимать планировалось только в здании вокзала Челябинска. К нему в апреле добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Южно-Уральского железной дороги (ЮУЖД) размещать беженцев будут в комнатах длительного отдыха на основании договора между ООО «Петровский альянс» и министерства соцотношений региона. В данный момент 25 человек временно проживают на железнодорожном вокзале Челябинска. В то же время на вокзальных комплексах трех других городов размещение беженцев пока не начиналось. В регионе свои помещения для беженцев предоставили 27 организаций. Среди них курорт «Кисегач», оздоровительный центр «Утес» в Чебаркульском районе, гостиница завода «Пластмасс» в Копейске, санаторий «Европа» в Магнитогорске, детские лагеря «Лесная сказка» в Златоусте, «Лесная застава» в Сосновском районе» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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