В Челябинской области беженцев Донбасса разместят на четырех вокзалах

Беженцам Донбасса предоставят комнаты длительного отдыха на вокзалах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области список мест для размещения беженцев с территории Донбасса расширили за счет вокзалов. Как следует из постановления регионального правительства, прием организуют в четырех городах региона.

«Внести в положение к ранее принятому постановлению изменения. Пункт 24 с адресами мест временного размещения в помещениях железнодорожных вокзалов изложить в новой редакции», — отмечено в подписанном документе.

Первоначально принимать планировалось только в здании вокзала Челябинска. К нему в апреле добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Южно-Уральского железной дороги (ЮУЖД) размещать беженцев будут в комнатах длительного отдыха на основании договора между ООО «Петровский альянс» и министерства соцотношений региона.

В данный момент 25 человек временно проживают на железнодорожном вокзале Челябинска. В то же время на вокзальных комплексах трех других городов размещение беженцев пока не начиналось.

В регионе свои помещения для беженцев предоставили 27 организаций. Среди них курорт «Кисегач», оздоровительный центр «Утес» в Чебаркульском районе, гостиница завода «Пластмасс» в Копейске, санаторий «Европа» в Магнитогорске, детские лагеря «Лесная сказка» в Златоусте, «Лесная застава» в Сосновском районе» и другие.