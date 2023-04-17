Челябинцев напугала мертвая рыба на популярном озере

В Сосновском районе под Челябинском на популярном озере Малый Кременкуль произошел массовый замор рыбы, который напугал местных жителей. Об этом очевидцы сообщили 17 апреля в социальных сетях.
«На Малом Кременкуле огромный замор крупной рыбы. Озеро является местом отдыха и купания для садоводов и горожан, люди обеспокоены. Ранее такого замора и в таких количествах не наблюдалось», — написали жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».
Жители просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и помочь решить эту проблему. Ранее в региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Там пояснили, что весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи.
Озеро является излюбленным местом для отдыха и купания
Фото: группа «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»
В региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах
Фото: группа «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»
В Сосновском районе под Челябинском на популярном озере Малый Кременкуль произошел массовый замор рыбы, который напугал местных жителей. Об этом очевидцы сообщили 17 апреля в социальных сетях. «На Малом Кременкуле огромный замор крупной рыбы. Озеро является местом отдыха и купания для садоводов и горожан, люди обеспокоены. Ранее такого замора и в таких количествах не наблюдалось», — написали жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». Жители просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и помочь решить эту проблему. Ранее в региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Там пояснили, что весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи.