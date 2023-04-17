Челябинцев напугала мертвая рыба на популярном озере

Мертвая рыба всплыла на челябинском озере Малый Кременкуль

Весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском на популярном озере Малый Кременкуль произошел массовый замор рыбы, который напугал местных жителей. Об этом очевидцы сообщили 17 апреля в социальных сетях.

«На Малом Кременкуле огромный замор крупной рыбы. Озеро является местом отдыха и купания для садоводов и горожан, люди обеспокоены. Ранее такого замора и в таких количествах не наблюдалось», — написали жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Жители просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и помочь решить эту проблему. Ранее в региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Там пояснили, что весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи.

Озеро является излюбленным местом для отдыха и купания Фото: группа «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»