Челябинцев напугала мертвая рыба на популярном озере

Мертвая рыба всплыла на челябинском озере Малый Кременкуль
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
Весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи Фото:

В Сосновском районе под Челябинском на популярном озере Малый Кременкуль произошел массовый замор рыбы, который напугал местных жителей. Об этом очевидцы сообщили 17 апреля в социальных сетях.

«На Малом Кременкуле огромный замор крупной рыбы. Озеро является местом отдыха и купания для садоводов и горожан, люди обеспокоены. Ранее такого замора и в таких количествах не наблюдалось», — написали жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Жители просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и помочь решить эту проблему. Ранее в региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Там пояснили, что весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи.

Озеро является излюбленным местом для отдыха и купания
Озеро является излюбленным местом для отдыха и купания
Фото:
В региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах
В региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах
Фото:

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В Сосновском районе под Челябинском на популярном озере Малый Кременкуль произошел массовый замор рыбы, который напугал местных жителей. Об этом очевидцы сообщили 17 апреля в социальных сетях. «На Малом Кременкуле огромный замор крупной рыбы. Озеро является местом отдыха и купания для садоводов и горожан, люди обеспокоены. Ранее такого замора и в таких количествах не наблюдалось», — написали жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». Жители просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и помочь решить эту проблему. Ранее в региональном министерстве экологии предупредили о весенней гибели рыбы в водоемах. Там пояснили, что весной гибнут чувствительные к недостатку кислорода особи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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