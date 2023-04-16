16 апреля 2023

Пермское управление Роспотребнадзора нашло десятки подпольных онлайн-алкомаркетов

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Специалисты пермского управления Роспотребнадзора с начала года обнаружили в интернете 25 ресурсов по продаже алкоголя. Информацию об этом они направили в Роскомнадзор, который заблокировал сайты, сообщили в ведомстве.

«Просмотрено 360 сайтов на предмет выявления в сети Интернет информации о дистанционной продаже алкогольной продукции, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Установлено и передано в Роскомнадзор 25 сайтов. Роскомнадзором заблокировано и удалено 23 сайта, по 2 сайтам на момент проведения проверки доступ был уже ограничен», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В сообщении отмечается, что в ходе проверок офлайн-магазинов, торгующих алкоголем, нарушений закона не выявлено. Не нашли эксперты и контрафактной продукции.

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Специалисты пермского управления Роспотребнадзора с начала года обнаружили в интернете 25 ресурсов по продаже алкоголя. Информацию об этом они направили в Роскомнадзор, который заблокировал сайты, сообщили в ведомстве. «Просмотрено 360 сайтов на предмет выявления в сети Интернет информации о дистанционной продаже алкогольной продукции, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Установлено и передано в Роскомнадзор 25 сайтов. Роскомнадзором заблокировано и удалено 23 сайта, по 2 сайтам на момент проведения проверки доступ был уже ограничен», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В сообщении отмечается, что в ходе проверок офлайн-магазинов, торгующих алкоголем, нарушений закона не выявлено. Не нашли эксперты и контрафактной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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