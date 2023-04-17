В Кремле оценили уровень борьбы с западным шпионством в России

Российские спецслужбы не дают американским шпионам вести деятельность в РФ, заявил Дмитрий Песков
Российские спецслужбы выполняют свои функции, пресекая разведывательную деятельность США и других западных стран на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-кола.
«Наши спецслужбы выполняют свои функции. США никогда не оставляли попытки по ведению разведывательной деятельности — у нас это встречают соответствующим противодействием с нашей стороны», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы просто выполняют свою работу.
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