В Кремле оценили уровень борьбы с западным шпионством в России

Песков: российские спецслужбы пресекают деятельность американских шпионов
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© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Ярославле. Ярославль, фсб, силовики, спецслужбы, фсо, охранник, личник
Российские спецслужбы не дают американским шпионам вести деятельность в РФ, заявил Дмитрий Песков Фото:

Российские спецслужбы выполняют свои функции, пресекая разведывательную деятельность США и других западных стран на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-кола.

«Наши спецслужбы выполняют свои функции. США никогда не оставляли попытки по ведению разведывательной деятельности — у нас это встречают соответствующим противодействием с нашей стороны», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы просто выполняют свою работу.

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Российские спецслужбы выполняют свои функции, пресекая разведывательную деятельность США и других западных стран на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-кола. «Наши спецслужбы выполняют свои функции. США никогда не оставляли попытки по ведению разведывательной деятельности — у нас это встречают соответствующим противодействием с нашей стороны», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что российские спецслужбы просто выполняют свою работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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