Жительница Екатеринбурга во время застолья убила гражданского мужа, просившего уменьшить громкость музыки. У женщины осталось двое детей, сообщил URA.RU источник в силовых структурах города.
«Преступление произошло на улице Суходольская, 47. Женщина вместе с подругой и своим сожителем устроили вечеринку. В разгар веселья мужчина попросил сделать музыку потише, с дамами произошел конфликт. Разъяренная хозяйка схватила кухонный нож и вонзила гражданскому супругу в шею», — рассказал собеседник агентства.
Лезвие задело сонную артерию. Женщина пыталась оказать раненому помощь, но он скончался на месте происшествия от потери крови. О паре известно, что они воспитывали двоих детей трех и десяти лет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СК РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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