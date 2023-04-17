Екатеринбурженка устроила кровавую бойню из-за музыки на вечеринке. Фото

Екатеринбурженка убила мужа, просившего сделать музыку тише

17 апреля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Женщине не понравились замечания гражданского мужа и она схватилась за оружие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга во время застолья убила гражданского мужа, просившего уменьшить громкость музыки. У женщины осталось двое детей, сообщил URA.RU источник в силовых структурах города. «Преступление произошло на улице Суходольская, 47. Женщина вместе с подругой и своим сожителем устроили вечеринку. В разгар веселья мужчина попросил сделать музыку потише, с дамами произошел конфликт. Разъяренная хозяйка схватила кухонный нож и вонзила гражданскому супругу в шею», — рассказал собеседник агентства. Лезвие задело сонную артерию. Женщина пыталась оказать раненому помощь, но он скончался на месте происшествия от потери крови. О паре известно, что они воспитывали двоих детей трех и десяти лет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СК РФ. На момент публикации ответ не был получен. Екатеринбуржец скончался на месте убийства Фото: читатель URA.RU

Жительница Екатеринбурга во время застолья убила гражданского мужа, просившего уменьшить громкость музыки. У женщины осталось двое детей, сообщил URA.RU источник в силовых структурах города. «Преступление произошло на улице Суходольская, 47. Женщина вместе с подругой и своим сожителем устроили вечеринку. В разгар веселья мужчина попросил сделать музыку потише, с дамами произошел конфликт. Разъяренная хозяйка схватила кухонный нож и вонзила гражданскому супругу в шею», — рассказал собеседник агентства. Лезвие задело сонную артерию. Женщина пыталась оказать раненому помощь, но он скончался на месте происшествия от потери крови. О паре известно, что они воспитывали двоих детей трех и десяти лет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СК РФ. На момент публикации ответ не был получен.