Екатеринбурженка устроила кровавую бойню из-за музыки на вечеринке. Фото

Екатеринбурженка убила мужа, просившего сделать музыку тише
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Женщине не понравились замечания гражданского мужа и она схватилась за оружие Фото:

Жительница Екатеринбурга во время застолья убила гражданского мужа, просившего уменьшить громкость музыки. У женщины осталось двое детей, сообщил URA.RU источник в силовых структурах города.

«Преступление произошло на улице Суходольская, 47. Женщина вместе с подругой и своим сожителем устроили вечеринку. В разгар веселья мужчина попросил сделать музыку потише, с дамами произошел конфликт. Разъяренная хозяйка схватила кухонный нож и вонзила гражданскому супругу в шею», — рассказал собеседник агентства.

Лезвие задело сонную артерию. Женщина пыталась оказать раненому помощь, но он скончался на месте происшествия от потери крови. О паре известно, что они воспитывали двоих детей трех и десяти лет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СК РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Екатеринбуржец скончался на месте убийства
Екатеринбуржец скончался на месте убийства
Фото:

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Жительница Екатеринбурга во время застолья убила гражданского мужа, просившего уменьшить громкость музыки. У женщины осталось двое детей, сообщил URA.RU источник в силовых структурах города. «Преступление произошло на улице Суходольская, 47. Женщина вместе с подругой и своим сожителем устроили вечеринку. В разгар веселья мужчина попросил сделать музыку потише, с дамами произошел конфликт. Разъяренная хозяйка схватила кухонный нож и вонзила гражданскому супругу в шею», — рассказал собеседник агентства. Лезвие задело сонную артерию. Женщина пыталась оказать раненому помощь, но он скончался на месте происшествия от потери крови. О паре известно, что они воспитывали двоих детей трех и десяти лет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СК РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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