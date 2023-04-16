В ЯНАО начнут готовить железнодорожников

17 апреля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

На базе колледжа начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, на базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте». «Подписано соглашение между Ямальским многопрофильным колледжем и ямальским филиалом ООО „Газпромтранс“. Учреждения договорились о подготовке специалистов-железнодорожников», — сказано в сообщении. В правительстве добавили, что с 1 сентября будет набрана первая группа из 25 ребят на базе 9 классов. По словам директора Ямальского многопрофильного колледжа Тамары Токманцевой, из-за новой специальности среди абитуриентов возможен конкурсный отбор.



В Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, на базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте». «Подписано соглашение между Ямальским многопрофильным колледжем и ямальским филиалом ООО „Газпромтранс“. Учреждения договорились о подготовке специалистов-железнодорожников», — сказано в сообщении. В правительстве добавили, что с 1 сентября будет набрана первая группа из 25 ребят на базе 9 классов. По словам директора Ямальского многопрофильного колледжа Тамары Токманцевой, из-за новой специальности среди абитуриентов возможен конкурсный отбор.