В ЯНАО начнут готовить железнодорожников

В Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, на базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте».
«Подписано соглашение между Ямальским многопрофильным колледжем и ямальским филиалом ООО „Газпромтранс“. Учреждения договорились о подготовке специалистов-железнодорожников», — сказано в сообщении.
В правительстве добавили, что с 1 сентября будет набрана первая группа из 25 ребят на базе 9 классов. По словам директора Ямальского многопрофильного колледжа Тамары Токманцевой, из-за новой специальности среди абитуриентов возможен конкурсный отбор.
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