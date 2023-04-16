16 апреля 2023
15 апреля 2023

В ЯНАО начнут готовить железнодорожников

© Служба новостей «URA.RU»
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Навесной мост, Омский переулок 12. Курган , жд, поезд, работник жд, жд состав
На базе колледжа начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте» Фото:

В Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, на базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте».

«Подписано соглашение между Ямальским многопрофильным колледжем и ямальским филиалом ООО „Газпромтранс“. Учреждения договорились о подготовке специалистов-железнодорожников», — сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что с 1 сентября будет набрана первая группа из 25 ребят на базе 9 классов. По словам директора Ямальского многопрофильного колледжа Тамары Токманцевой, из-за новой специальности среди абитуриентов возможен конкурсный отбор.

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В Ямальском многопрофильном колледже, который находится в Салехарде, будут готовить железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, на базе учебного заведения начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте». «Подписано соглашение между Ямальским многопрофильным колледжем и ямальским филиалом ООО „Газпромтранс“. Учреждения договорились о подготовке специалистов-железнодорожников», — сказано в сообщении. В правительстве добавили, что с 1 сентября будет набрана первая группа из 25 ребят на базе 9 классов. По словам директора Ямальского многопрофильного колледжа Тамары Токманцевой, из-за новой специальности среди абитуриентов возможен конкурсный отбор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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