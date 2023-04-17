На покупку частного дома челябинцам потребуется 10 годовых зарплат

Стоимость частного дома в Челябинске в среднем составляет 5 млн 800 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинцам на покупку коттеджа потребуется в среднем 10 годовых зарплат. На данный момент стоимость частного дома в среднем составляет 5 млн 800 тысяч рублей, сообщается на популярном портале.

«Для покупки частного дома в Челябинске потребуется 10 годовых заработных плат. Средняя стоимость дома при этом составит 5 млн 800 тысяч рублей», — написали на портале «Циан».

По данным «Циан», коттеджи в Челябинске и в 10-15 километрах от города в 2021 году в среднем стоили 3,9 млн рублей, в апреле 2022-го — 5 млн рублей. За год средняя цена частного дома в городе поднялась еще на 800 тысяч рублей.

Аналитики портала отметили, покупатели часто делают выбор в пользу коттеджа в дальних пригородах по причине высокой стоимости в самом мегаполисе. Транспортная доступность за городом хуже, но и копить на такую недвижимость придется намного меньше.