На покупку частного дома челябинцам потребуется 10 годовых зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, недвижимость, коттеджи, вид сверху
Стоимость частного дома в Челябинске в среднем составляет 5 млн 800 тысяч рублей Фото:

Челябинцам на покупку коттеджа потребуется в среднем 10 годовых зарплат. На данный момент стоимость частного дома в среднем составляет 5 млн 800 тысяч рублей, сообщается на популярном портале.

«Для покупки частного дома в Челябинске потребуется 10 годовых заработных плат. Средняя стоимость дома при этом составит 5 млн 800 тысяч рублей», — написали на портале «Циан».

По данным «Циан», коттеджи в Челябинске и в 10-15 километрах от города в 2021 году в среднем стоили 3,9 млн рублей, в апреле 2022-го — 5 млн рублей. За год средняя цена частного дома в городе поднялась еще на 800 тысяч рублей.

Аналитики портала отметили, покупатели часто делают выбор в пользу коттеджа в дальних пригородах по причине высокой стоимости в самом мегаполисе. Транспортная доступность за городом хуже, но и копить на такую недвижимость придется намного меньше.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцам на покупку коттеджа потребуется в среднем 10 годовых зарплат. На данный момент стоимость частного дома в среднем составляет 5 млн 800 тысяч рублей, сообщается на популярном портале. «Для покупки частного дома в Челябинске потребуется 10 годовых заработных плат. Средняя стоимость дома при этом составит 5 млн 800 тысяч рублей», — написали на портале «Циан». По данным «Циан», коттеджи в Челябинске и в 10-15 километрах от города в 2021 году в среднем стоили 3,9 млн рублей, в апреле 2022-го — 5 млн рублей. За год средняя цена частного дома в городе поднялась еще на 800 тысяч рублей. Аналитики портала отметили, покупатели часто делают выбор в пользу коттеджа в дальних пригородах по причине высокой стоимости в самом мегаполисе. Транспортная доступность за городом хуже, но и копить на такую недвижимость придется намного меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...