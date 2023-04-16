Курганский избирком не стал наказывать члена ТИК, которая занималась агитацией в соцсетях

В Прибольном округе Курганской области член ТИК агитировала за кандидатов из ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский избирком нашел причину, чтобы не наказывать члена ТИК Наталью Требух, агитировавшую у себя в соцсетях за кандидатов от «Единой России» перед выборами в думу Притобольного округа. Жалобщица из-за отсутствия денег не заверила скриншоты публикаций у нотариуса, что и стало причиной отказа. Об этом сообщил депутат гордумы Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».

«Жалобу Татьяны Кузьминой оставили без удовлетворения из-за того, что она не заверила скриншоты у нотариуса. При этом ТИК указали на недопустимость нарушений и Требух признала факт распространения информации, ссылаясь на то, что взяла сведения из сети Интернет. Хотя листовки были предоставлены кандидатами в одном экземпляре», — рассказал Сидоров в эфире. Депутат предложил Кузьминой обратиться в избирательное объединение по линии КПРФ и решать вопрос с юристом через суд.

URA.RU направило запрос в Избирательную комиссию Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Также не удалось получить комментарий у Требух, она сделала профили в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» закрытыми. Теперь увидеть ее публикации не получится.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат обвинил представительницу ТИК в незаконной агитации за кандидатов. Вместе с Сидоровым в проблему вовлечена секретарь отделения КПРФ Притобольного округа Татьяна Кузьмина.