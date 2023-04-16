Прокуратура Пермского края ищет подрядчиков для ремонта служебных квартир

Общая стоимость контрактов на ремонт составляет более 1,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Пермского края ищет подрядчиков для проведения капитального ремонта в служебных квартирах. Электронные аукционы размещены на площадке «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ). В конкурсных техзаданиях сообщается, что на ремонт жилья ведомство готово потратить более полутора миллионов рублей.

«Капитальный ремонт служебных жилых помещений в городе Перми и поселке Сарс Октябрьского района. Заказчик — прокуратура Пермского края. Общая начальная и максимальная цена контрактов — 1,6 миллионов рублей», — сообщается в аукционной документации.

В документах уточняется, что квартиры расположены в жилых домах, поэтому во время ремонта нужно соблюдать закон о тишине. Работы в помещениях необходимо закончить ко второй половине июля 2023 года. Ранее прокуратура Пермского края объявила конкурсы на закупку жилья для собственных нужд в Березниках, селе Орда и поселке Куеда, а также жилого дома в поселке Гайны. Кроме того, ведомство искало для покупки в центре Перми квартиру площадью не менее 110 квадратных метра, на которую планировало потратить более 11 млн рублей.