Челябинские боксеры взяли семь первых мест на турнире спортобщества силовиков. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, спорт, ринг, тайский бокс, перчатки боксерские, бой
Турнир по боксу проходил с 10 по 16 апреля Фото:

Боксеры из Челябинской области взяли семь первых мест на прошедшем турнире, посвященного 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Динамо», всего в турнире участвовало 15 команд.

«В соревнованиях приняли участие 15 спортивных команд, представляющих Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа России. Спортсмены показали хорошую технико-тактическую и физическую подготовку. Из 16 весовых категорий, представленных на соревнованиях, в семи победили спортсмены из Челябинской области», — сообщили URA.RU в ВФСО «Динамо».

Там отметили, что также первые места завоевали представители Иркутской, Волгоградской, Оренбургской областей, Алтайского, Пермского краев, Удмуртской Республики. Победители и призеры награждены медалям, грамотами и призами.

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Боксеры из Челябинской области взяли семь первых мест на прошедшем турнире, посвященного 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Динамо», всего в турнире участвовало 15 команд. «В соревнованиях приняли участие 15 спортивных команд, представляющих Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа России. Спортсмены показали хорошую технико-тактическую и физическую подготовку. Из 16 весовых категорий, представленных на соревнованиях, в семи победили спортсмены из Челябинской области», — сообщили URA.RU в ВФСО «Динамо». Там отметили, что также первые места завоевали представители Иркутской, Волгоградской, Оренбургской областей, Алтайского, Пермского краев, Удмуртской Республики. Победители и призеры награждены медалям, грамотами и призами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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