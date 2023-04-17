Турнир по боксу проходил с 10 по 16 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

Боксеры из Челябинской области взяли семь первых мест на прошедшем турнире, посвященного 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Динамо», всего в турнире участвовало 15 команд.

«В соревнованиях приняли участие 15 спортивных команд, представляющих Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа России. Спортсмены показали хорошую технико-тактическую и физическую подготовку. Из 16 весовых категорий, представленных на соревнованиях, в семи победили спортсмены из Челябинской области», — сообщили URA.RU в ВФСО «Динамо».

Там отметили, что также первые места завоевали представители Иркутской, Волгоградской, Оренбургской областей, Алтайского, Пермского краев, Удмуртской Республики. Победители и призеры награждены медалям, грамотами и призами.

Фото: ВФСО «Динамо»