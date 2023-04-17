Силовики раскрыли подробности кровавой бойни в екатеринбургской квартире

УМВД по Екатеринбургу: женщина зарезала своего мужа, защищая подругу

Следователем СКР проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургском районе Академический женщина зарезала сожителя, заступаясь за свою подругу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

«В ночь на 17 апреля 2023 года подозреваемая 1994 года рождения, находясь по месту своего проживания (в Академическом районе), вступила в конфликт с проживавшим по этому же адресу мужчиной, 1986 года рождения, и причинила ему колото-резаное ранение шеи, из-за которого потерпевший скончался на месте происшествия», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что сообщение о преступлении поступило в отдел полиции № 8 от бригады «скорой помощи», которую вызвала подозреваемая. «Накануне к мужчине и женщине пришла подруга, с которой они вместе употребили спиртное. В какой-то момент мужчина решил отдохнуть, но ему помешала громкая музыка из комнаты с женщинами. После чего сожитель ударил гостью, а вторая, решив защитить подругу зарезала мужчину», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга во время застолья убила гражданского мужа, просившего уменьшить громкость музыки. У женщины осталось двое детей.